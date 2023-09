Alunos do Marista Glória produzem podcast sobre temas do cotidiano escolar

Turma do período Integral do Colégio Marista Glória aposta no formato que tem se popularizado entre os brasileiros, levando informação para professores e colegas

É público que a tecnologia desempenha, na atualidade, um papel importante na transformação e aprimoramento da comunicação Um exemplo desse impacto é o surgimento e popularização dos podcasts.

Com mais de 30 milhões de ouvintes, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcasts no mundo, ficando atrás apenas da Suécia e Irlanda. Mais de 40% dos brasileiros escutaram o formato pelo menos uma vez no último ano. A Suécia, primeira colocada no ranking, possui uma taxa de 47%. Os dados fazem parte de um estudo realizado pela plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE.

Ao permitir que pessoas e organizações criem conteúdo de áudio facilmente acessível, os podcasts revolucionaram a maneira como as pessoas compartilham informações e histórias. Com isso, passaram, em pouco tempo, de um modelo de programa conhecido apenas em nichos específicos para um dos mais populares da atualidade.

Os alunos do período Integral do Colégio Marista Glória, conectados às tendências, com a orientação e supervisão das professoras Ana Paula Tavella Machado e Flávia Nunes, criaram o "Pogdral - o podcast do Integral".

Ao planejar e gravar episódios sobre tópicos do interesse das turmas, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades de pesquisa e organização, além de aprimorar a capacidade de comunicação verbal, expressão criativa e o desenvolvimento da confiança ao falar em público. Até o momento já foram gravados dois episódios, sobre os temas "Dicas de Estudo" e "Ser Marista" e novos já estão em produção.

De acordo com a docente Flávia Nunes, o "Podgral" cultiva o trabalho em equipe ao encorajar os estudantes a ouvir e a respeitar as opiniões dos colegas, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo. "O podcast produzido pelos alunos ocasiona a oportunidade de compartilhar histórias, curiosidades, dicas e aprendizados entre eles e com toda a comunidade, de uma maneira envolvente e significativa, ao mesmo tempo em que os ajuda a desenvolver habilidades importantes para a vida, como comunicação eficaz, colaboração e confiança em si", afirma.

Os episódios podem ser ouvidos no portal do Colégio Marista Glória.