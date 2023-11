Ansiedade? Especialista dá cinco dicas para se preparar para o Enem

Docente do Colégio Marista Glória, de São Paulo (SP), tira dúvidas e orienta sobre as provas que ocorrerão neste domingo (5) e no próximo (12)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será realizado, nos dias 5 e 12 de novembro, em todo o Brasil. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará provas para mais de 3,9 milhões de pessoas. São 9.399 locais de prova e 132.456 salas de aplicação, 1.750 municípios, nas 27 unidades da Federação.

É uma prova em que os estudantes depositam grandes expectativas. Tantas emoções, se não forem bem "digeridas" e significadas, podem atrapalhar o desempenho. Por isso, o desafio é vencer o medo e a ansiedade no período que antecede os exames nacionais e os vestibulares, para não perder todos os esforços e tempo dedicados ao estudo e preparação.

O Colégio Marista Glória, nos últimos anos, tem atingido índices cada vez mais relevantes de sucesso no Enem e em outros processos seletivos. A instituição de ensino, no segundo semestre, promove o "Aulão para o Enem", em que professores de disciplinas diferentes tratam do mesmo tema, segundo a ótica de cada um. Uma ação interdisciplinar em que assuntos, por exemplo, de Física e História, interligados, podem ser discutidos na mesma aula.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, Carla Longo, esse também pode ser um período de grande estresse e ansiedade que os jovens podem enfrentar. "Por isso, é importante lembrar que manter a mente alerta e o corpo saudável contribuem para o sucesso neste desafio", afirma.

A redação é uma parte muito importante do Enem e dos vestibulares. Em cursos concorridos, por exemplo, muitas vezes é um fator de desempate. Por isso, é essencial se preparar com antecedência para aumentar a chance de entrar nas universidades.

"É importante que os candidatos estejam atentos aos acontecimentos atuais, já que no Enem e também nos vestibulares, principalmente as redações, irão cobrar esse conteúdo", revela Carla.

"Normalmente, o Enem tem solicitado temas que envolvem questões de problemas sociais, para que o candidato possa discuti-los com propriedade e profundidade. Assim, é possível avaliar o quanto esse aluno está engajado socialmente e o quanto consegue perceber os problemas que estão em seu entorno", complementa a coordenadora.

Cada aluno precisa analisar o período que consegue obter maior rendimento e produtividade. É importante reservar pelo menos quatro horas diárias para o estudo, pois também é necessário ter tempo para relaxar e descansar. O melhor é organizar bem os horários para conseguir aproveitar com mais eficiência.

"A combinação de uma rotina intensa de estudos, revisão e simulados de provas, a pressão da tomada de decisão e o medo do futuro geram sintomas como irritação, cansaço e insônia. Muitos ainda deixam de se divertir e praticar atividades que geram prazer, o que pode contribuir para agravar esses sintomas", esclarece Carla.

Confira cinco dicas importantes para se preparar para o Enem:

1.Leia e leia

Contudo, leia com intencionalidade e estratégia, buscando estabelecer relações entre as diversas áreas do conhecimento.

2.Redação: estude as estratégias

Quanto à redação, estude as táticas de escrita de um texto dissertativo-argumentativo e faça resumos das atualidades para construção de repertório. Leia com atenção os textos auxiliares e prepare seu projeto de texto, deixando sua primeira versão pronta na folha de rascunho. Depois, volte ao seu texto para passá-lo a limpo. Certamente, você perceberá problemas que não tinha visto enquanto fazia o rascunho e já conseguirá resolvê-los nessa revisão.

*Dica bônus: É imprescindível que os alunos estudem com frequência durante o ano sobre os formatos textuais exigidos nas provas e busquem se manter informados sobre os acontecimentos cotidianos em todo o mundo, lendo portais, jornais, revistas, assistindo a programas jornalísticos televisivos.

3.Estude as habilidades

Estude as habilidades cobradas na prova do ENEM, estabelecendo prioridades em relação àquilo que lhe causa maior dificuldade.

4. Atenção aos enunciados das questões

Grife os verbos dos comandos dos enunciados das questões. Isso o ajudará na hora de entender o que você realmente deve fazer. Nas objetivas, tente resolver aproximadamente 25 questões por hora, gastando cerca de dois minutos em cada uma. Aquelas respostas que você não sabe devem ser puladas nesse primeiro momento. Mas atenção: não pule mais de nove questões. E claro: passe para o cartão de respostas às questões que já respondeu.

5.Descanse

Descanse, hidrate-se e respire com a maior tranquilidade possível durante a realização do exame. Sua saúde afeta diretamente no bom desempenho.