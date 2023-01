Como equilibrar o uso de eletrônicos e outras atividades nas férias escolares?

Conheça atividades on e off para desenvolver um relacionamento saudável com a tecnologia

Para ajustar o uso dos eletrônicos com outras atividades nas férias, a chave é o equilíbrio. Por isso, se a intenção é ocupar o tempo das crianças sem depender totalmente da tecnologia, uma dica é aprender a fazer um uso saudável da tecnologia, mesclando atividades on e off line.

Portanto, incentivar os passeios ao ar livre, brincadeiras com bola, andar de bicicleta e frequentar parques são algumas das atividades que devem ser priorizadas. Entretanto, também existem maneiras criativas de usar as telas de uma forma equilibrada, incentivando a criatividade das crianças.

Veja algumas atividades on e off para desenvolver um relacionamento saudável com a tecnologia, de acordo com a orientadora pedagógica do Colégio Marista Glória, Regina Pinheiro:

Blocos e Lego

Brinquedos de montar podem promover uma ampla gama de aprendizados, incluindo habilidades motoras, espaciais, de linguagem, resolução de problemas e inteligência não-verbal.

Quebra-cabeças

Primeiramente, os quebra-cabeças trazem muitos benefícios, desenvolvendo a coordenação mão-olho, habilidades motoras finas, resolução de problemas, reconhecimento de formas, memória e estabelecimento de metas.

Jogos de tabuleiro e jogos de cartas

A noite de jogos é uma ótima maneira para as famílias passarem mais tempo juntas, inclusive no ano novo. Os pais podem dar um exemplo positivo para seus filhos seguindo as regras do jogo sem levar muito a sério ganhar ou perder.

Andar de bicicleta

Além de ser bom para a saúde, andar de bicicleta também oferece muitos outros benefícios. Entre eles, o desenvolvimento da resistência, coordenação, equilíbrio e persistência.

Jogar videogames ativos

Continua após a publicidade

Os videogames ativos são aqueles que precisam do movimento corporal para serem jogados. Neste caso, é possível usar consoles como o Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One com Kinect e o Nintendo Wii para dançar, lutar, jogar boliche e tênis, fazer zumba e até esquiar sem sair de casa.

Ouvir podcasts

Por serem semelhantes a programas de rádio, são rápidos e fáceis de acessar. Além disso, também são uma opção para passar o tempo em uma viagem durante as férias.

Produza um vídeo

Use um smartphone ou tablet para filmar as férias em família. Além de garantir o registro dos momentos de diversão, essa atividade ajuda a desenvolver a criatividade.