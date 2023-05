Dia da Família: a importância da participação dos familiares na vida escolar

Quando há a parceria da família com a escola, os estudantes têm mais oportunidade de compartilhar o aprendizado com os pais

Uma das atividades mais importantes dos pais na vida dos filhos é o acompanhamento do cotidiano escolar.

Estabelecer um relacionamento de proximidade com os professores e as atividades escolares é considerado um ganho tanto para os familiares, quanto para crianças e jovens. Dessa forma, as famílias conhecem de perto e tendem a valorizar mais a presença e o papel do professor.

O Colégio Marista Glória é um exemplo de instituição de ensino que incentiva o envolvimento das famílias nas atividades e eventos para que conheçam e vivenciem a proposta pedagógica, além de terem bons momentos de convivência com outros responsáveis e com os colegas dos filhos.

De acordo com a diretora geral do Colégio Marista Glória, Cláudia Ayres Paschoalin, estar na escola também é uma maneira de motivar as crianças quanto aos estudos, pois elas percebem o engajamento de suas famílias na rotina escolar. "Quando os pais estão verdadeiramente envolvidos com a escola, a tendência é de que os filhos participem com maior dedicação das atividades propostas, sejam elas acadêmicas, esportivas ou artísticas. Com isso, se percebe uma melhora no rendimento escolar, na convivência social, no relacionamento com os professores e equipe pedagógica", afirma a diretora.

Para tanto, ao longo do ano, o colégio desenvolve diversas ações que vão desde trabalhos e temas desenvolvidos entre pais e filhos, momentos de integração nas reuniões e bate-papos sobre assuntos abordados nos projetos pedagógicos.

Também são promovidos eventos como o Dia da Família, que acontece em 20 de maio, cuja programação envolve um dia de brincadeiras e atividades lúdicas - com barracas de alimentação e bazar da equipe de solidariedade (em que estarão à venda, brinquedos e enfeites, semijoias, essências e roupas de boneca, com participação aberta aos familiares dos alunos).

A data escolhida faz alusão ao Dia Internacional da Família, que é celebrado anualmente no dia 15 de maio. Essa data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e reflete a importância que a comunidade internacional dá para as questões relacionadas à família, bem como sua importância para o desenvolvimento e estabelecimento de melhores condições de vida para todos.