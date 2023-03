Estudantes do Glória criam fanzines para combater as fake news

Divididos em grupos, turma do Colégio Marista Glória aborda os perigos e consequências das notícias falsas

Os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais, do Colégio Marista Glória, estão produzindo fanzines que possuem como temática central notícias fraudulentas, as chamadas fake news.

A palavra fanzine vem da junção da expressão em inglês fanatic magazine. Os fanzines são publicações "caseiras" feitas por entusiastas de algum assunto e seu principal alvo são outras pessoas que gostam do mesmo tema.

Cada edição do fanzine produzido pelos alunos é composta por textos produzidos nas diferentes disciplinas, com temática e produção conduzida pelos respectivos docentes de Língua Portuguesa, Ensino Religioso, História e Ciências, Língua Inglesa, Educação Física e Interioridade, um projeto Marista que desenvolve habilidades emocionais e sociais por meio de vivências e reflexões sobre o autoconhecimento. O professor de Língua Portuguesa, Renato de Oliveira, ficou responsável por fazer o papel de editor-chefe. Mais dois docentes da disciplina, Renato Bueno e Luana de Almeida, também estão engajados no projeto.

Os temas estão divididos e representados por disciplinas. Língua Portuguesa se faz presente no Editorial que trata dos "perigos e consequências das notícias fraudulentas (fake news), Ensino Religioso representa a charge, cujo tema será o mesmo do Editorial, História e Ciências aparecerem em um guia informativo sobre princípios sustentáveis para a sociedade na compra, uso e descarte de produtos, denominado "Práticas para o consumo consciente - Como podemos aplicar em nosso dia a dia?". Já a Língua Inglesa, sugere a produção de uma pesquisa etimológica sobre a palavra bullying, Educação Física trata da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada este ano e, por fim, Interioridade, que fecha o fanzine com uma discussão e um "Olhar crítico sobre a sociedade".

As edições serão impressas e poderão ser apreciadas por todos os grupos. Segundo o professor Renato de Oliveira, a atividade é importante para que os estudantes compreendam que medidas simples ajudam a perceber quando uma notícia não é verdadeira. "Estamos vivendo uma infodemia, ou seja, o excesso de informações sobre diversos temas. Neste turbilhão, estão muitas notícias falsas que geram desinformação, o que é prejudicial para toda a sociedade", afirma.