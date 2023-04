Fotografia é coisa de gente "pequena"

O Departamento de Marketing do Colégio Marista Glória, está promovendo, nos dias 24 e 26 de abril, um workshop de fotografia para os alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. As mini aulas têm como objetivo, de forma bastante didática, envolver e desvendar o universo mágico da fotografia para as crianças.

Os temas abordados são: o que é a fotografia, a edição de imagens e os pilares para uma boa fotografia. Depois das explicações, que serão ministradas pelo Analista de Marketing, Bernardo Franciulli, será promovida uma espécie de "caça ao tesouro" temática por todo o colégio. Os pequenos irão fazer fotos nos ambientes da instituição de ensino que remetem à água, cores e flores e "o colégio pelos nossos olhos".

Todas as imagens captadas pelos alunos participantes serão utilizadas para uma exposição. A ideia é que a sensibilidade das crianças na produção das fotos seja dividida com toda a comunidade escolar.