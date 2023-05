Glória cria salas temáticas para homenagear a vida e obra de William Shakespeare

Instalações sobre o escritor britânico visam trabalhar entre os estudantes as diversas expressões idiomáticas utilizadas em suas obras

A Internacionalização do Colégio Marista Glória, promove nas últimas semanas de maio, atividades alusivas à vida e obra de um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, William Shakespeare.

As ações que estão sob responsabilidade do coordenador do Marista Idiomas, Thiago Cataldi Carreiro, visam homenagear o escritor britânico, e trabalhar entre os estudantes as diversas expressões idiomáticas utilizadas nas obras de Shakespeare, contextualizadas aos dias atuais.

As turmas criaram cinco salas temáticas e interativas, com características instagramáveis, com o intuito de criar uma experiência imersiva nas obras do autor. Para as criações, o colégio contratou um cenógrafo. São elas: Sonho de uma noite de verão, o escritor, Comédia, Tragédia e sala Escura.

A sala "Sonho de uma noite de verão" inclui trabalhos dos alunos sobre a história da obra; conteúdo trabalhado ao longo do semestre que se liga ao tema (formas geométricas com massinha, contação de história, animais e "dreams are toys"). O local brinca com os sentidos, envolvendo elementos naturais, aromatizantes (carvalho e lavanda), além de madeira, folhas, com iluminação de luz turquesa e verde. Na sala sobre "o escritor", o ambiente é focado na biografia do dramaturgo, composto por uma mesa e cadeira (em alusão ao seu local de trabalho), ambiente escurecido, tapete persa, quadro de William Shakespeare, livros do autor em inglês, textos grandes (pergaminhos) nas paredes e nas janelas (cobertas).

No ambiente "Tragédia" são usados tons em vermelho (paredes e janelas), com led em vermelho, em um trabalho feito com luzes, em um clima "pesado", com desenhos de alunos representando algumas cenas das obras dramáticas mais famosas, com citações em áudio de trechos dessas peças. Na sala "Escura" foi criado um ambiente simulando cinema, toda envolvida em panos pretos, com o monitor passando trabalhos produzidos pelos alunos sobre o autor. Por último, a sala "Comédia", toda colorida, com tecido voil, em tom alegre, ao som de minuetos e citações de trechos via áudio acompanhando cenas das peças representadas em fotos emolduradas e suspensas. O projeto consistiu em pequenos sketches, comparados ao original, com o efeito das figuras usando inteligência artificial.

Para o coordenador do Marista Idiomas, a exposição é uma maneira prática dos estudantes de se aproximarem da língua inglesa e de um de seus mais relevantes expoentes. "Antes do período de Shakespeare, o inglês escrito não era, em geral, padronizado. Suas obras contribuíram significativamente para a padronização da gramática, ortografia e vocabulário. Ele introduziu 1.700 palavras originais no idioma, muitas das quais ainda usamos - apesar de mudanças significativas no idioma desde a sua época. Essas palavras incluem: "lonely", "frugal", "dwindle" e muitas outras", explica Thiago.

Apesar do dia exato do nascimento de William Shakespeare (1564-1616) ser desconhecido, é de consenso geral marcar sua data de nascimento e morte no mesmo dia - 23 de abril. Considerado um dos mais influentes escritores de língua inglesa, sua obra inclui 38 peças, dois poemas narrativos, 154 sonetos e versos de autoria ainda incerta. Shakespeare contribuiu muito para o registro e a uniformização da língua inglesa moderna.

A obra do bardo, como é chamado, também é de grande relevância para linguistas que estudam a história das estruturas gramaticais no inglês. Além disso, a maioria absoluta de autores de língua inglesa em todos os continentes foi influenciado por Shakespeare. O autor teve um impacto profundo na poesia e na literatura que durou séculos. Ele aperfeiçoou o "blank verse", que se tornou um padrão na poesia. Herman Melville, William Faulkner, Alfred, Lord Tennyson e Charles Dickens foram fortemente influenciados por Shakespeare.