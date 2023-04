Dia Nacional do Livro Infantil: colaboradores do Glória se fantasiam de personagens e interpretam os contos de Monteiro Lobato

A atividade envolve contação de histórias com uma proposta de interação e encantamento entre personagens e alunos

No dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, a data foi escolhida porque, neste dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e o homenageia.

Colaboradores do Colégio Marista Glória, nos dias 17 e 18 de abril, promovem contação de histórias do universo do escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Caracterizados por personagens conhecidos do autor, como Emília, Narizinho, Cuca e Visconde de Sabugosa, buscam trazer mais realidade a história e a bibliografia de Lobato. A homenagem acontece na biblioteca central do colégio.

Narizinho (colaboradora Thaynara Garrido dos Anjos), inicia a contação, apresentando uma boneca de pano, disponível na biblioteca do Glória. A Narizinho, assim como na história, entrega para a boneca, uma pílula falante e como em um passe de mágica, tudo acontece!

A Emília (colaboradora Valéria Aparecida Cordero dos Santos) se torna uma boneca real e, como não poderia ser diferente, muito falante. Emília começa explicando sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, depois conta muitas histórias do Sítio do Pica-pau Amarelo, e apresenta outros personagens, entre eles, a Cuca (colaboradora Simone Harumi dos Santos) e o Visconde de Sabugosa (colaborador Bernardo Franciulli Martins Fontes), que surgem interagindo e fazendo o encantamento e ludicidade, convidando as crianças a participarem.

Durante a contação, acontecem brincadeiras, experimentos e até uma degustação dos famosos bolinhos da Dona Benta e da Tia Nastácia, para as crianças da Educação Infantil, que participarão da atividade. No decorrer da semana, as turmas farão a leitura de literaturas diversas e a cada história, uma nova proposta de atividade, entre elas: dobraduras, pinturas, arte com colagem e oficina de fantoches, favorecendo habilidades artísticas, estimulando a imaginação e a oralidade.

O projeto foi idealizado pela coordenadora do Período Integral, Ana Paula Tavella Machado e pela bibliotecária Valéria Aparecida Cordero dos Santos. De acordo com Ana Paula Tavella Machado, a contação foi uma atividade lúdica com o objetivo de despertar o interesse dos pequenos pela leitura. "A caracterização de personagens tão marcantes como os de Monteiro Lobato fazem com o que as imagens que as crianças veem nos livros se transportem para a realidade. A alegria das crianças e o brilho no olhar, em poder ver pessoalmente a Emília, a Narizinho, a Cuca, o Visconde, é contagiante", revela Ana Paula.

No mês de abril, acontecem algumas datas consideradas importantes, que envolvem a leitura. O Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia da Biblioteca, Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Hans Christian Andersen (autor de famosos contos infantis, como "Soldadinho de Chumbo", "Patinho Feio", "A Pequena Sereia", "A Roupa Nova do Rei", entre outros) e Monteiro Lobato, escritores que permanecem encantando por muitas gerações, são homenageados nas datas do dia de seus nascimentos.

"Pesquisas, leituras, livros são os canais de interação entre pessoas, qualificação, conhecimento e magia. As datas temáticas servem também para para fortalecermos ações de incentivo a leitura e valorização dos espaços culturais", frisa a bibliotecária Valéria Aparecida Cordero dos Santos.