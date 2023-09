Infantil do Glória cria e dubla personagens de desenho animado autoral

Turma de alunos do Colégio Marista Glória também escreve o roteiro e cria as músicas da trilha sonora da animação "Guardiões da natureza"

Alunos do Infantil 4 do Colégio Marista Glória, orientados pelo professor de Música, Alexandre de Moraes, pela docente especialista em Contação de histórias, Tamiris Fernandes de Souza, com o apoio da professora pedagoga da turma, Danielle Cristina Araújo de Souza, criaram o roteiro e os avatares de um desenho animado chamado por eles de "Guardiões da natureza", tendo como inspiração as histórias do folclore brasileiro.

Com muita criatividade, os alunos apontaram para os professores quais as características que cada personagem deveria ter: personalidade, poderes, maneira de falar, tipos de voz. Em seguida, sugeriram que a história tivesse uma bruxa má que gostaria de acabar com a floresta e os "guardiões da natureza" deveriam combatê-la para impedir a destruição da fauna e da flora. A história estava criada, com heróis e uma vilã.

Após os personagens e seus avatares ganharem um corpo, os alunos passaram então para a gravação das vozes - o processo de dublagem - sem esquecer da sonoplastia e da trilha sonora, composta pelos próprios estudantes, que buscavam exprimir sentimentos e sensações como perigo, alegria, tristeza, entre outros. O professor Alexandre de Moraes criou a animação com a vinheta de introdução e os créditos, como nos desenhos animados que as crianças estão habituadas a assistir em suas casas.

O professor de Música, Alexandre de Moraes, explica que os pequenos são muito claros e estão bem certos como querem seus personagens. "Eles sabem muito bem qual a cor, a voz, se tem ou não um poder especial, e como esses guardiões devem se comportar. O universo infantil é brilhante quando permitimos que eles possam liberar sua imaginação, transformando uma atividade escolar em uma grande e divertida brincadeira", define.

Mas o que é a dublagem em filmes, séries e desenhos?

A dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais (filmes, séries, desenhos animados, telenovelas, documentários, reality shows, entre outros) pela voz e interpretação de um ator, quase sempre em outro idioma. Há também dublagem no mesmo idioma, usada para melhorar a entonação do som original, utilizado principalmente em comerciais e musicais, ou quando há alguma falha na captação de som direto nas produções.

É feita em estúdios, com profissionais diversos, entre os quais os dubladores que são aqueles que com sua interpretação substituem as vozes de obras estrangeiras por uma versão nacional. O termo dublagem vem do francês doublage que significa substituição de voz.

A dublagem brasileira é reconhecida mundialmente como uma das melhores do mundo. Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, Alexandre Moreno, Garcia Júnior, Márcio Freitas, Flávia Saddy, Mabel Cézar, Selma Lopes e Miriam Ficher são alguns dos principais nomes da dublagem no Brasil. A frase que era ouvida na abertura de muitos filmes "versão brasileira Herbert Richers" está marcada na memória de muitas gerações de brasileiros.