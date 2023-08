Inscrições abertas para o Desafio Acadêmico Marista Glória 2024

Inscrição do processo seletivo de desconto é para novos estudantes ingressantes a partir do próximo ano

O Colégio Marista Glória está com as inscrições abertas para o Desafio Acadêmico de novos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. As inscrições acontecem até o dia 18 de agosto, às 17h, e as vagas são limitadas.

As provas acontecem no dia 19 de agosto, sábado, das 9h às 12h para estudantes cursando 8º ou 9º ano em 2022 e das 8h às 12h30 para alunos cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio neste ano. Para a realização da prova é obrigatório trazer os boletins de 2022 e os boletins parciais de 2023.

No Colégio Marista Glória a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade, ampliando horizontes e amizades.

Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902, no bairro do Cambuci, em São Paulo, esta tradicional unidade do Marista Brasil incentiva a participação dos estudantes em diferentes eventos para desenvolvimento de novos cidadãos e agentes de transformação da sociedade.

Inspirado em valores sólidos cristãos, mas sempre acompanhando as mudanças de nosso tempo, a escola oferece níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta pedagógica do Marista Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e Disciplinas Eletivas.

Para saber mais no link.

Continua após a publicidade

Apresentação e vivência para novas famílias

O evento é destinado às famílias interessadas em conhecer a proposta pedagógica Marista para os segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio; assim como a estrutura física do Colégio Marista Glória, buscando qualificar a escolha da instituição de ensino na qual pretendem matricular os filhos(as).

A atividade consiste em uma apresentação e vivência multidisciplinar em família. Essa vivência será feita por meio de estações, conduzidas pela equipe do Marista Glória, nos diversos espaços do Colégio, desde sala de aula, passando por laboratórios, Marista Idiomas, espaços artísticos e esportivos. Ao final, os pais poderão se informar sobre condições de matrícula com a equipe da Secretaria e Relacionamento. Essa vivência está agendada para o dia 19 de agosto, nos seguintes horários: das 8h30 às 10h para Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio e das 10h30 às 12h30 para Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Educação Infantil.

Serviço:

Desafio Acadêmico Marista Glória 2024

Inscrições: até o dia 18 de agosto, às 17h

Continua após a publicidade

Data das Provas: 19 de agosto (sábado)

Local: Colégio Marista Glória - Rua Cesário Ramalho, 288

Telefone: (11) 2699-5600 / 3207-5866