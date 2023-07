Jovens de São Paulo se reúnem para voluntariado nas férias

Alunos do Ensino Médio vão realizar atividades em comunidade com pessoas em situação de vulnerabilidade

O mês de julho é marcado pelo período de férias escolares. Mas, para os estudantes de 20 cidades do Brasil, os dias de recesso têm outro significado. Há mais de 15 anos, os jovens do Ensino Médio do Marista Brasil participam da Missão Solidária Marista e trocam os momentos de lazer por ações de voluntariado em comunidades em situação de vulnerabilidade social no país.

Em 2023, cerca de 70 voluntários chegam em São Paulo (SP) para revitalização do espaço da 'ONG Vila em Progresso', na Vila Progresso (Zona Leste), entre eles, os alunos dos Colégios Maristas Arquidiocesano e Glória, também localizados em São Paulo.

A iniciativa acontece anualmente, porém foi pausada devido à pandemia da Covid-19 e será retomada normalmente neste ano. Entre os dias 12 a 23 de julho, alunos dos Colégios Maristas, do Marista Escolas Sociais e das Escolas Champagnat vão atuar nos locais escolhidos desenvolvendo uma variedade de atividades, como gestos concretos de melhoria na infraestrutura comunitária, visitas solidárias, oficinas educativas e lúdicas com crianças e jovens, entre outras.

Voluntariado e juventude

O voluntariado contribui para experiência de educação para a solidariedade e cidadania, com imersão em realidades sociais desafiadora. De acordo com Bruno Manoel Socher, coordenador do projeto, a iniciativa tem como objetivo incentivar a participação das juventudes em espaços de engajamento e transformação social. "A vivência dessa experiência busca promover encontros, diálogos, e o conhecimento de outras realidades. Além disso, queremos inspirar esses jovens a serem defensores dos direitos e deveres da cidadania, levando esses valores em sua trajetória futura", afirma.

Educação para a solidariedade

Os jovens são recebidos por educadores e alunos do Marista Escolas Sociais, que atendem gratuitamente 8 mil alunos, em 19 escolas, localizadas em áreas de vulnerabilidade social. Essas Escolas Sociais são referências para a Missão Solidária e consideradas verdadeiros espaços de aprendizagem. Para Matheus Henrique Alves, também coordenador do projeto, "a união de toda a comunidade escolar impulsiona o voluntariado. Os alunos realizam um intercâmbio de experiências, que são fomentadas ao longo do ano por meio de diversas ações. Eles colocam seus dons a serviço do próximo".

Impacto na comunidade

Além de momentos de partilha, visitas solidárias, escuta e diálogo com os moradores, os jovens se reúnem para realizar melhorias em ambientes comunitários.

Na capital paulista, será feita a revitalização do espaço da ONG Vila Progresso. Na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba (PR), os alunos participarão da criação de uma horta comunitária e a pintura de duas salas de atendimento no espaço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Em Londrina (PR), a horta da comunidade também vai passar por uma revitalização. Já em Ponta Grossa (PR), além de criar uma horta comunitária em uma escola municipal, os estudantes vão realizar o plantio de árvores pelo bairro. E em Criciúma, Santa Catarina, os jovens contribuirão com a revitalização dos espaços do 'Projeto Nunca pare de Sonhar' da comunidade.

Serviço:

Missão Solidária 2023

De 12 a 23 de julho

Em São Paulo (SP):

Total de jovens que participam: 70 alunos (aproximadamente)

Local: Vila Progresso, Zona Leste.

Gesto concreto: revitalização do espaço da 'ONG Vila em Progresso', atividades para as crianças, adolescentes e jovens no período das férias.