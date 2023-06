Marista Glória cria grupo de estudos sobre educação

Pais e mães de alunos do Glória criam um um espaço de discussão interdisciplinar sobre ensino

Denominado "Grupo de estudos entre famílias" e promovido pelo Colégio Marista Glória reúne pais e mães de estudantes com o objetivo e proporcionar um espaço de discussão interdisciplinar sobre a educação e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O primeiro encontro aconteceu no final do mês de junho, com palestra da Advogada, Mestre em Direito e Doutora em Serviço Social, Juliana Polloni - mediadora de conflitos, terapeuta de famílias e casais, facilitadora de conversações colaborativo-didática e especialista em Comunicação Não-Violenta (CNV) - sobre os desafios na comunicação com crianças e jovens.

A palestrante falou sobre como estabelecer conexões com os filhos por meio da comunicação não-violenta, buscando compreender que ela se estabelece não somente a partir da fala, mas por um "todo corporal", gestual, de "olho no olho" e escuta qualificada.

Juliana também trouxe provocações e reflexões que devem ser aprofundadas nos próximos encontros do grupo. Esses e outros temas serão abordados na continuidade dos encontros, que devem ocorrer mensalmente, a partir do mês de agosto.

De acordo com a diretora geral do Colégio Marista Glória, Cláudia Ayres Paschoalin, há um desejo de que o grupo se amplie. "Com isso, poderemos construir uma rede de apoio que irá colaborar cada vez mais com a formação integral de nossas crianças e jovens", esclarece.