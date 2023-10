Marista Glória: Estudantes simulam assembleias da ONU

Debates permitem que os alunos desenvolvam habilidades como oratória e negociação, além da compreensão do conceito da diplomacia internacional

O Colégio Marista Glória, em parceria com a Internationali Negotia, uma instituição formada por alunos do Ensino Superior que, há 20 anos, realiza treinamentos no Brasil, realizará a VI Simulação - Marista Glória. Esse desafio consiste na simulação de debates realizados em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outros. Nesses debates, os alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio assumem, no evento, o papel de embaixadores dos países.

O objetivo dessa atividade é proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades como oratória e negociação, facilitar a descoberta de sua vocação profissional nas áreas de humanidades, tecnologia ou saúde, além de proporcionar uma vivência de temas relevantes e atuais auxiliando na construção de uma sociedade melhor.

A natureza dos debates é acadêmica, devendo o participante, com auxílio da equipe organizadora, realizar pesquisa em áreas do conhecimento humano (saúde, tecnologia e humanidades). Posteriormente, ela será colocada na forma da política externa de um país em um fórum multilateral semelhante ao da ONU. Os alunos que obtiverem melhor desempenho serão convidados para a última etapa do MIB (Modelo Internacional do Brasil), uma simulação de elite em nível nacional, realizada em Brasília/DF.

(Imagem: EPA/Matt Campbell/Agência Lusa)

De acordo com o orientador pedagógico do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho, nesses fóruns, os alunos tornam-se delegados do país ou entidade que representam e devem defender o ponto de vista, segundo a tradição e cultura nas questões de atualidade propostas. "Ao final da discussão, as ideias apresentadas devem ser organizadas em documento formal, que segue o mesmo padrão daquele utilizado pelas Nações Unidas ou órgão simulado, sendo essa uma resolução para os tópicos propostos. Nesse quesito, trabalha-se a habilidade da escrita formal, que é de fundamental importância para o bom desempenho do aluno ao longo da simulação, de sua vida acadêmica e profissional", explica Botelho.

Continua após a publicidade

Ainda, segundo o orientador, para que o estudante se torne apto a participar de tais atividades, não somente no campo da pesquisa, mas também no conhecimento das regras da simulação, na prática da oratória e da negociação, é realizado um treinamento para os alunos.

"O participante descobre como lidar com as outras pessoas e como falar em público, por meio de minicursos que antecedem o evento. O aluno realiza uma pesquisa que é acompanhada por seus professores e assessores da Internationali. Aprende-se como e onde pesquisar, assim como também se descobre se a área da pesquisa é aquela de seu interesse. Dessa forma, ele acaba tendo maior clareza sobre a opção que fará no ensino superior", afirma Botelho. E complementa: "Outro ponto de destaque é que o aluno passa a dedicar maior atenção a assuntos da atualidade auxiliando na formação de sua consciência cidadã. Com isso, estimulamos nossos alunos a mediar seu próprio estudo e com ele renovar suas intencionalidades acadêmicas e sociais".