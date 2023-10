Marista Glória produz sanduíches saudáveis para distribuir a acolhidos de associação que apoia 'excluídos'

Projeto de alunos do Colégio Marista Glória é resultado da sensibilização dos alunos do 4º ano com a situação de fome de muitas famílias brasileiras

Com presença significativa, o PIS do 4º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória, tem como objetivo ajudar os acolhidos por uma ONG, doando "sanduíches saudáveis" produzidos pelos próprios alunos, com ingredientes trazidos da casa de cada um.

A atividade faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

De acordo com a professora Sandra Henriques, orientadora da atividade, o que motivou a classe a realizar esse projeto foi uma conversa que os alunos tiveram com uma das voluntárias do Instituto "Arca de Noé", uma associação beneficente de apoio à criança, ao adolescente, ao idoso e ao excluído - entidade civil de natureza filantrópica, apartidária e sem fins lucrativos, localizada na capital paulista.

"Os alunos escutaram com muita atenção e ficaram sensibilizados com a situação de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Faça o bem sem saber a quem foi a frase que mais se ouviu, na classe, após o encontro", afirma a docente.

A turma deu o nome do projeto de "PIS sem fome - Os sanduicheiros", dando início ao desenvolvimento e entrega de sanduíches saudáveis às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Um estudo divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), em 2022, detalhou a situação da fome nos estados brasileiros. Em números absolutos, São Paulo "está na frente" com 6,8 milhões de pessoas famintas. O estudo também alertava que 33,1 milhões de brasileiros não têm o que comer. Isso significa que, de acordo com os dados coletados, 15,5% da população brasileira sente fome e não come por falta de dinheiro para comprar alimentos. Além disso, seis em cada 10 famílias são consideradas em insegurança alimentar, ou seja, na condição de não ter acesso pleno e permanente a alimentos.

"Todas as crianças estão envolvidas com o processo, usando o momento também para refletir sobre a diferença que podemos fazer na vida das pessoas", afirma a orientadora do projeto, professora Sandra Henriques.