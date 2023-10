Marista Glória promove atividades de orientação e prevenção sobre o câncer de mama

Colégio promove atividades de sensibilização no encerramento do Outubro Rosa

O Colégio Marista Glória, por meio do seu Núcleo de Pastoral, realiza no dia 31 de outubro, o projeto "Outubro Rosa: cuidando do corpo e da mente", que visa promover a conscientização sobre o câncer de mama, destacando a importância da prevenção, detecção precoce e autocuidado.

Além disso, a atividade busca fortalecer o bem-estar físico e mental da comunidade escolar, integrando práticas de meditação, pilates e "um dia de vestir rosa".

A instituição de ensino promove durante todo o dia, atividades como uma roda de conversa, em que uma testemunha, que já viveu o câncer de mama, e hoje luta pela causa, irá falar sobre sobre o tema com as colaboradoras do colégio para que cada vez mais mulheres se sensibilizem com o assunto. Também estão programadas aulas de yoga e pilates, como uma forma de auxiliá-las a cuidar do corpo e da mente.

O Outubro Rosa é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. Seu objetivo é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

Dados sobre o câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos.

Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2021, de 11,71/100 mil (18.139 óbitos). As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).