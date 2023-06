Marista Glória promove campanha para aumentar a doação de sangue nos hemocentros da capital paulista

Estudantes se uniram para incentivar esse ato de solidariedade

Os alunos do Colégio Marista Glória estão promovendo até o dia 28 junho, uma campanha de doação de sangue.

A iniciativa é do Núcleo de Pastoral do Colégio e faz parte da programação do Festival Champagnat, um tradicional evento Marista, que promove atividades esportivas, culturais e sociais, com ênfase na fraternidade e na solidariedade, e tem a mecânica de uma gincana, contando pontos para as turmas que mais doarem. O Festival tem por objetivo estimular, por meio da fraternidade e união, a prática desportiva, o desenvolvimento cultural e a religiosidade dos alunos.

Além dos alunos, pais e colaboradores voluntários de toda a sociedade podem participar doando sangue em qualquer instituição, apadrinhando uma turma e mandando para o Colégio Marista Glória a indicação da equipe escolhida, o comprovante da doação. Até o momento, cerca de 120 pessoas se apresentaram para fazer a doação.

Campanha de doação de alimentos

Buscando consolidar a virtude da solidariedade, as equipes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais também irão contribuir com um projeto social parceiro do Colégio.

Nesse sentido, os alimentos doados serão destinados para famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como aplicados dentro das necessidades do projeto social em questão. As turmas estão arrecadando os seguintes itens: arroz, feijão e macarrão. Até o momento foram mais de 2 toneladas arrecadadas na campanha.

Locais indicados para a doação de sangue:

Banco de Sangue de São Paulo

Unidade Paraíso (Nova Unidade Brigadeiro). Rua Tomás Carvalhal, 711 - Paraíso

Atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 16h.

Contato: (11) 3373-2050 | (11) 3373-2000

Estacionamento grátis durante a doação no Matsubara Hotel (Conveniado):

R. Tomás Carvalhal, 480

Unidade Hospital Edmundo Vasconcelos

Rua Borges Lagoa, 1450 - Vila Clementino - São Paulo

Atendimento: Segunda a sábado, das 8h às 12h. Contato: (11) 5080-4435.

Estacionamento grátis no local.

Colsan Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue

11 postos de coleta

www.colsan.org.br

5055-1250

Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo

Posto Clínicas: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César - São Paulo

Posto Dante Pazzanese. Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo.

Tel.: 0800 55 0300

Banco de Sangue Paulista

Unidade Central - Vila Nova Conceição: R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 46 - 5º, 14º, e 15º Andares - Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 3048-8969 (tronco).

Instituto Hospital Oswaldo Cruz - Banco de sangue/Hemoterapia

Rua Treze de Maio, 1815 e Rua João Julião, 331. Paraíso - São Paulo.

Tel.: 3286-7372