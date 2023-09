Marista Glória promove festival de música "Rock of Glory"

Alunos músicos do Colégio Marista Glória promovem espetáculo para homenagear o melhor do Rock n' Roll

O Colégio Marista Glória, a partir das 17h, do dia 30 de setembro, realiza o seu primeiro festival de música, batizado de "Rock of Glory". A organização do evento coube a Internacionalização do colégio, representada pelo coordenador pedagógico Thiago Cataldi Carreiro e também pelo professor de Música, Alexandre de Moraes.

O objetivo dos organizadores era de reunir todos os alunos - aqueles que já conviviam entre si com outros que ainda não se conheciam, de diferentes séries e idades - e que possuíam um gosto musical similar; muitos deles nunca tinham tocado em uma banda, vivenciando apenas a experiência da participação em recitais ou em audições mais intimistas.

Segundo Thiago Cataldi Carreiro, foi promovida uma triagem para escolha dos músicos, que elencaram um setlist com 46 músicas, reduzido a 23 canções, após uma apurada seleção. "Reunidos os estudantes, eles passaram para o exercício prático de aprendizagem das músicas que serão executadas no festival. Os ensaios começaram no mês de maio e ainda estão ocorrendo em setembro, antes da data da apresentação", revela o coordenador.

No repertório, uma viagem ao bom Rock n' Roll das décadas de 70, 80, 90 - de Queen, AC/DC e Led Zeppelin a Guns n' Roses e Nirvana.

Música da melhor qualidade, para jovens e senhores.

Serviço

1º Festival de Música do Colégio Marista Glória - "Rock of Glory"

Data: 30 de setembro (sábado)

Horário: 17h

Local: Colégio Marista Glória - Rua Cesário Ramalho, 288, Cambuci, São Paulo/SP

Telefone: (11) 2699-5600 / 3207-5866