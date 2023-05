Marista Glória promove palestras sobre o desenvolvimento pessoal dos alunos

Ciclo de palestras visa a reflexão de professores e estudantes sobre a realidade enfrentada no ambiente escolar em tempos atuais

O Colégio Marista Glória organiza anualmente um ciclo de palestras e encontros visando refletir a respeito das melhores alternativas tecnológicas para assegurar o desenvolvimento acadêmico articulado com a formação integral dos estudantes.

Durante esses encontros, denominados Ciclos dos C's (Carinho, Cuidado e Conscientização), são recebidos profissionais gabaritados em diversos segmentos da sociedade para fortalecer a comunidade escolar na compreensão de novas realidades e na preparação para os desafios e oportunidades que ainda estão por vir.

Na manhã desta quinta-feira, 04 de maio, o colégio recebeu em seu Salão Nobre, o Prof. Dr. Ailton Dias de Melo, para falar sobre três temas, em sessão promovida para os alunos. Para os 6ºs e 7ºs anos, o assunto tratado foi "O processo de crescer", para os 8ºs e 9ºs o tema escolhido foi "O processo de adolescer" e para o Ensino Médio, os alunos assistiram uma palestra sobre "O que o jovem quer da vida?".

O palestrante é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG; mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras - UFLA; especialista em Psicopedagogia pela Universidade São Luís; bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário de Lavras - UNILAVRAS; licenciado em História pela Faculdade FINOM; bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas Gerais, além de graduando em Teologia. Atua como professor e palestrante com foco no Fenômeno da Formação Humana, Gêneros e Diversidades e pesquisador no Gese - Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola.

"O intuito deste momento é mostrar para eles [os alunos] que a escola pensa e vê o mundo sob a perspectiva dos seus estudantes. Com isso, entendemos o fazer de cada um e propomos sugestões e conselhos, baseados em nossa vivência. É uma forma de cuidar do outro", afirma o doutor em Educação.