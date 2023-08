Marista Glória promove roda de profissões para discutir vocação e mercado de trabalho

Serão realizadas rodas de conversa com profissionais de diversas áreas do conhecimento, como Saúde, Comunicação, Artes, Exatas, Humanas e Entretenimento

No dia 02 de setembro, a partir das 9h, os alunos do Colégio Marista Glória participam do evento "Roda de Profissões", criado e organizado pelos próprios estudantes do Ensino Médio, com apoio da orientação pedagógica.

A ação presencial, que contará com a participação de familiares dos alunos, envolve a presença de profissionais de universidades renomadas e de ex-alunos que já estão em cursos superiores para troca de experiências. Os temas discutidos foram escolhidos baseados em uma pesquisa realizada com as turmas, que buscava saber quais são os reais interesses dos estudantes.

Serão promovidas rodas de conversa com profissionais de diversas áreas do conhecimento, como Saúde, Comunicação, Artes, Exatas, Humanas e Entretenimento, com foco em Medicina, Direito e Engenharia, cursos apontados pelos estudantes como mais atrativos. Algumas dessas rodas terão a participação de profissionais que trabalham no colégio, falando sobre sua formação acadêmica e os desafios profissionais.

Uma roda universitária com ex-alunos trará informações sobre as mudanças, alegrias e dificuldades da chegada a um curso de graduação, além de palestras sobre intercâmbio, com instituições internacionais, promovido pela Internacionalização do Marista Glória. O "Roda de Profissões" traz também um workshop de currículo, dinâmica sobre a primeira entrevista e palestra de carreira, com teste sobre habilidades e competências.

Ao mesmo tempo, os participantes poderão visitar estandes com estações que serão montados para que os estudantes e seus familiares tirem dúvidas sobre os cursos superiores, as profissões e a dinâmica da vida acadêmica. Já a cantina irá produzir pratos típicos de países como Brasil, Alemanha, Itália e Japão, visando promover o intercâmbio estudantil. Além disso, os alunos irão receber um livreto que faz alusão a um passaporte, incentivando que a continuidade dos estudos aconteçam tanto dentro, quanto fora do país.

A Pastoral também terá participação falando aos alunos sobre vocação profissional e o sentido da vida. O bate-papo será realizado pelos Irmãos Maristas.

Todas as atividades serão acompanhadas por música popular brasileira, tocada ao vivo por duas alunas da 1ª série do Ensino Médio.

Para a orientadora pedagógica do Colégio Marista Glória, Vânia Cristina Pimenta, o evento coloca os estudantes como protagonistas, pois se baseia em propostas e orientações feitas por eles. "Ao ouvi-los, buscamos colaborar na formatação das atividades, direcionando-as para os interesses principais das turmas e os desafios que cada grupo apontava como primordiais nas discussões. Iremos envolver também as famílias, que são muito importantes no processo de escolha e no direcionamento nessa fase da vida", afirma.