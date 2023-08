Marista Glória promove uma caça ao tesouro em Ouro Preto

Alunos dos 8ºs anos do Colégio Marista Glória articulam experiência de iniciativas e cooperação envolvendo tecnologia e História

A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a aprendizagem lúdica e criativa. Por meio dela, é possível interagir com diversas disciplinas e explorar novas possibilidades e vivências no mundo do ciberespaço. Partindo dessa ideia, a analista de Tecnologia Educacional, Ewelyn Felice da Silva, sob supervisão do docente de História, Faissal G. Tannoukhy, do Colégio Marista Glória, aplicou uma atividade sobre a Inconfidência Mineira para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais.

A atividade consistia em navegar pelo Era Virtual, uma plataforma voltada para visitas a museus virtuais, parques nacionais e cidades consideradas patrimônio da humanidade pela UNESCO. Considerando o conteúdo abordado em aula, a cidade selecionada para a navegação foi Ouro Preto (MG), que conta com uma série de igrejas barrocas, estátuas, quadros, museus e locais históricos relacionados ao período da Inconfidência Mineira e ao ciclo do ouro.

A atividade proposta para os estudantes foi uma caça ao tesouro, na qual eles tinham que localizar cinco itens espalhados pela cidade mineira. A ação contava com imagens personalizadas para a aula e cada item continha um texto de instrução com dados relevantes para o período histórico trabalhado e uma área para inserção de anexo, em que os alunos colocavam um print com os itens localizados.

O nível de dificuldade na localização dos itens variava e os próprios estudantes perceberam que só seria possível encontrá-los se trabalhassem de forma cooperativa. Para localizar o quadro do escultor Aleijadinho, por exemplo, os alunos, em grupos, procuraram o item em áreas diferentes da cidade. Essa iniciativa organizacional é muito semelhante aos jogos online, algo que os alunos normalmente já experimentaram e que se tornou importante para a execução da atividade. Os estudantes encontraram o item mais difícil com persistência, e quando o alvo foi localizado, a empolgação na sala foi contagiante.

"O envolvimento do grupo foi tão significativo que apesar de apenas um estudante da sala encontrar o item, não configurou uma vitória individual e isolada, mas, sim, uma conquista de todos os envolvidos. Ações como essa, além de reforçarem o aprendizado no componente curricular de História, possibilitam o desenvolvimento de competências socioemocionais como cooperação e empatia", revela a analista de Tecnologia Educacional do Colégio Marista Glória, Ewelyn Felice da Silva.

"Foi muito bom conhecer a cidade. Ela é muito bonita e agora tenho vontade de um dia conhecê-la presencialmente. A experiência foi boa e produtiva, aprendi coisas novas, interagi com meus amigos, todos se ajudaram e foi muito legal", avalia a aluna, Julia Berni.

O aprendizado é construído coletivamente por meio das relações entre o corpo docente, ferramentas de mediação do conhecimento, como a tecnologia, neste caso, conhecimentos do mundo e vivências subjetivas de cada estudante.

"A combinação desses fatores favorece um verdadeiro processo de aprendizagem, como confirmado pelo educador Paulo Freire: 'Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo'", finaliza Ewelyn.