Marista Glória revitaliza muro com pinturas de alunos na rua dos Lavapés

Dezenove trabalhos desenvolvidos pelos estudantes foram reproduzidos em um mural comemorativo de 130 metros, numa das ruas mais famosas da São Paulo antiga

Em continuidade às comemorações dos 120 anos do Colégio Marista Glória foi realizado o concurso "Memórias Eternizadas".

A ação teve por finalidade valorizar o talento em artes visuais e a criatividade dos estudantes que compõem a equipe discente do colégio, por meio da transposição das produções artísticas selecionadas para o muro de 130 metros que delimita o colégio, na rua dos Lavapés, no Cambuci, bairro de referência em graffiti na capital paulista. Os renomados artistas grafiteiros "Os Gêmeos" (Otávio e Gustavo Pandolfo), inclusive, são ex-alunos do colégio.

O concurso, por meio da sensibilização e da mobilização da criatividade dos estudantes, registrou a memória de diferentes sentimentos e olhares sobre a história e a vivência no Marista Glória, transformando o muro em um mural comemorativo dos 120 anos. Cada um dos 19 trabalhos reproduzidos revelou um olhar único e original sobre a realidade do cotidiano do colégio, relacionando-a com o que foi e o que é, para cada um dos participantes. Os resultados do concurso foram divulgados nas redes sociais e no site do Colégio Marista Glória na primeira semana de setembro de 2022.

Foto: Estadão

As criações foram inspiradas em estilos de movimentos artísticos, como: realismo, impressionismo, pop art, expressionismo, fauvismo, cubismo, grafite e modernismo. O artista responsável por reproduzir os desenhos dos alunos no muro é de São Paulo e usa o pseudônimo de Sildo.

"O concurso trouxe um legado para a comunidade do Marista Glória e do bairro do Cambuci. As pinturas que revitalizaram o muro sintetizam os momentos vividos dentro do colégio, a valorização das pessoas que compõem a comunidade escolar, as amizades que são construídas, e sobretudo, a espiritualidade presente dentro do nosso ambiente", afirma a diretora geral do Colégio Marista Glória, Cláudia Ayres Paschoalin.