Marista Glória usa Design Thinking para ensinar a língua inglesa

Com a utilização do Design Thinking no ensino de idiomas, o Colégio Marista Glória oferece aos alunos soluções adaptáveis e personalizadas de aprendizado

O primeiro passo no desenvolvimento do aprendizado de idiomas é entender os objetivos, as necessidades e as motivações dos alunos. Compreendendo essa premissa, a Internacionalização do Colégio Marista Glória, oferece uma abordagem de design mais centrada no ser humano para o ensino da língua inglesa, focada no Design Thinking.

Com a utilização do Design Thinking no ensino de idiomas, o colégio passa a oferecer aos alunos soluções adaptáveis e personalizadas de aprendizado.

Com o avanço da tecnologia, essa ferramenta mudou a forma como as pessoas aprendem novas habilidades. Hoje, é possível projetar aplicativos e programas centrados no ser humano, individualizado para cada aluno.

O Design Thinking é uma abordagem que busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa. Descontraído e divertido, o método busca um despertar criativo em uma perspectiva de empatia máxima com seus públicos de interesse.

O processo consiste em tentar mapear e mesclar a experiência cultural, a visão de mundo e os processos inseridos na vida dos indivíduos, no intuito de obter uma visão mais completa e não convencional na solução de problemas e, dessa forma, melhor identificar as barreiras e gerar alternativas viáveis para transpô-las.

Continua após a publicidade

"Design Thinking é uma abordagem que coloca o usuário como centro da questão. Ele pode ser aplicado em praticamente qualquer tipo de problema ou negócio. A partir de ideias, mesmo que possam parecer "absurdas", é possível chegar a resultados "fora da caixa". O uso de múltiplas soluções possíveis e sempre com foco nas pessoas, se aplica muito bem ao setor educacional, pois propõe a construção e comunicação coletiva com empatia", explica o coordenador de Internacionalização do Colégio Marista Glória, Thiago Cataldi Carreiro.

Ainda segundo o coordenador, essa abordagem ajuda a compreender as características principais de cada aluno e colabora para que os professores consigam abordar uma situação problema, "buscando soluções, sem perder o conteúdo pedagógico do ensino de uma língua estrangeira", analisa.