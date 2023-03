Uma abordagem inovadora para engajar alunos na aprendizagem da Educação Física

Os materiais não estruturados referem-se a objetos ou materiais que não têm uma finalidade específica ou uso pré-determinado. Podem ser itens comuns encontrados em distintos ambientes, como folhas, galhos, pedras, caixas, tecidos, papelão, garrafas, entre outros. Esses materiais podem ser utilizados em diversas atividades pedagógicas e lúdicas, como jogos, brincadeiras, artes, experimentos científicos, construções e outras formas que engajam os alunos no processo de ensino e aprendizagem.

E qual a relação entre os materiais não estruturados e a Educação Física?

No passado, a Educação Física era vista principalmente como uma ferramenta para preparar jovens para o serviço militar e para competições esportivas. Essa visão restritiva limitava o seu potencial para contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo. Com o tempo, no entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio introduziram a Educação Física na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, juntamente com as disciplinas Língua Portuguesa, Artes, Informática, Literatura e Língua Estrangeira Moderna.

Só em 2017 foi publicada uma resolução que instituiu a implementação gradativa da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e consequentemente pelos componentes curriculares. A Educação Física segundo a BNCC, aborda a expressão dos alunos através das práticas corporais, que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a Educação Básica.

A BNCC organiza e estrutura o currículo da Educação Infantil a partir de cinco campos de experiências, nos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, as crianças têm assegurado o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.

Essa mudança de perspectiva tem implicações importantes para a forma como a Educação Física é concebida e ensinada nas escolas. Em vez de ser vista apenas como um componente que ensina técnicas esportivas ou recreacionistas, a Educação Física passa a ter uma abordagem mais ampla, que valoriza a diversidade cultural e as diferentes formas de expressão corporal.

A utilização de materiais alternativos e recursos não convencionais também possibilita a adaptação de atividades de acordo com as necessidades e limitações individuais de cada aluno. Dessa forma, é possível criar um ambiente inclusivo, ao mesmo tempo em que é desafiador, em que todos possam participar sentindo-se confortáveis para criar. É possível perceber que o uso de materiais não estruturados pode ser uma ferramenta importante no processo de construção do conhecimento e da imaginação das crianças, contribuindo para o desenvolvimento integral e multidimensional. Hoje é sabido que a Educação Física contribui para a formação integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural.

A Educação Física escolar passou por uma grande transformação ao longo das últimas décadas, ressignificando a abordagem tradicional, que muitas vezes privilegiava apenas os esportes ou atividades mais populares e deixava de lado a formação integral do aluno. Foi possível observar que a utilização de materiais não estruturados podem oferecer novas possibilidades e enriquecer as práticas educativas, tornando o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico e interessante.

*Dario Alves de Andrade é docente de Educação Física no Colégio Marista Glória.