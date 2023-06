Aluno do Arquidiocesano vence categoria da principal competição de robótica do País

Robô criado pelo estudante conquista uma das categorias da RoboChallenge BR, que contou com a participação de escolas e universidades de todo o Brasil

O robô construído por Rafael Barra, aluno do Colégio Marista Arquidiocesano, conquistou a primeira colocação na Categoria Sumô LEGO® Junior - 1kg (Auto), na RoboChallenge BR, primeira competição nacional de robótica, realizada pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

Foram 409 competidores e 235 robôs inscritos na competição, divididos em 35 equipes de universidades e colégios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. As principais equipes do cenário nacional de competições de robótica estiveram presentes, o que fez com que o nível das disputas fosse bem alto.

O projeto do Arquidiocesano faz parte dos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio (Hub de desenvolvimento de um robô móvel autônomo), ministrado pelo professor Fernando Madani.

Segundo o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrick Oliveira de Lima, o objetivo principal dos estudantes ao participar da competição é colocar em prática conhecimentos e habilidades desenvolvidas no HUB, por meio dos robôs produzidos. "Desafios como este, além de fomentar projetos científicos, proporcionam uma aproximação muito grande dos alunos das áreas tecnológicas e da Robótica", afirma o professor.

A competição foi dividida em 14 categorias: Combate Antweight (454 g); Combate Beetleweight (1,36 kg); Combate Fairyweight (150 g); Sumô - 3 kg (Auto); Sumô - 3 kg (RC); Sumô LEGO® - 1 kg (Auto); Sumô LEGO® Júnior - 1 kg (Auto); Sumô Mini - 500 g (Auto); Sumô Mini - 500 g (RC); Hockey - Mini (3,4 kg); Hockey - Pro (6,8 kg); Seguidor de Linha - Júnior; Seguidor de Linha - Pro; e Perseguidor de Linha.

O trabalho realizado faz parte de um dos projetos referentes aos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio, eletivos e optativos, que têm como objetivo desenvolver as habilidades do século XXI, tais como resolução de problemas complexos, trabalho colaborativo, criatividade, relacionamento interpessoal, negociação, julgamento e tomada de decisão, negociação, entre outras, por meio de projetos envolvendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU. Tudo está alinhado às propostas do Ministério da Educação, em sua Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e, principalmente, focadas em áreas de interesse específicas e competências que vão além da grade curricular tradicional.