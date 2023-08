Alunos do Arqui são premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia

32 alunos do Colégio Marista Arquidiocesano foram medalhistas em prova; 14 receberam medalha de ouro

O Colégio Marista Arquidiocesano teve inúmeros alunos premiados na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), considerada a maior olimpíada científica do Brasil. No total, 32 estudantes conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze - 14 deles receberam a premiação máxima.

A OBA é realizada anualmente entre escolas públicas e particulares de todo o Brasil, e é dividida em quatro níveis, sendo os três primeiros para alunos do Ensino Fundamental e o quarto para os do Ensino Médio. A prova é composta por dez perguntas: sete de Astronomia e três de Astronáutica. A maioria das questões é de raciocínio lógico. As medalhas são distribuídas de acordo com a pontuação obtida em cada nível.

''É mais uma grande conquista para o Arquidiocesano e, principalmente, para nossos alunos, que se aplicam muito nos estudos. Um motivo de grande orgulho, pois identificamos e incentivamos os nossos talentos a participar de desafios como este", afirma o professor de Matemática e responsável pela participação do Arquidiocesano em Olimpíadas do conhecimento, Sandro Yoshio Kuriyama.

Os medalhistas são: (Ouro) Anna Beatriz Nakaura, Arthur Renaux Luz, Clara Tizzei Simon, Enzo Cericato, Fernanda Guimarães Pereira de Almeida, Gabriela Maschietto de Oliveira Neto, Henrique Cecilio Tosti, Henry Asakura Huang, João Victor Barbar Ferreira Conte, Júlia Freire de Andrade Ohashi, Juliana Mika Kuramochi Uratsuka, Lucas Kenji Kuramochi Uratsuka, Roney Cesar Seguro Signorini e Victoria Koga Floriano; (Prata) Bruno Oliveira Barros, Clara Ferreira Gutierrez, Daniel Hideyuki Silva Tamaki, Felipe Silva Balão, Fernando Lopes Marques, Gustavo Ito Nariçawa, Júlia Sayuri Irikura Luvizotto, Junji Sameshima, Marcela Sayumi Alves Kuriyama, Pedro de Freitas Alexandre e Victor Eduardo Duarte Lisboa; (Bronze) Felipe Martin de Castro, Gabriel Nikolaus Jann, Isabela Palomares Scalise, Lucas Paschoal de Campos Mello, Matheus Spilotro Pomin, Pedro Cezarino Gouvêa e Rafael Tovar Chang.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é um evento nacional realizado nas escolas brasileiras previamente cadastradas desde 1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). A partir de 2005, a Agência Espacial Brasileira (AEB) passou também a participar da organização e o evento científico tornou-se Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Os melhores classificados na OBA participarão de processo seletivo para representar o Brasil nas olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2024.