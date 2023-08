Alunos do Arquidiocesano se destacam na maior competição de Matemática do mundo

Concurso acontece com a presença de mais de 6 milhões de participantes por ano, em mais de 80 países

Sempre com importantes resultados na classificação geral por escolas, o Colégio Marista Arquidiocesano esteve acima da média em todos os níveis da prova do Concurso Canguru de Matemática 2023. Neste ano, foram 940 mil estudantes e 4.600 escolas participantes do torneio. Na última semana, o Arquidiocesano promoveu uma solenidade para receber os medalhistas e seus familiares para a entrega das medalhas e certificados.

Entre os alunos do 6° ano ao Ensino Médio, 50% dos participantes conquistaram medalhas. No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, todos os alunos de 3° a 5° ano participaram da Canguru. Este é um motivador para a participação em futuras olimpíadas de conhecimento.

Neste segmento foram 97 medalhas, ou seja, 53% dos alunos participantes foram medalhistas. Já no Ensino Médio, apenas na 1ª e 2ª séries, 62% dos estudantes foram medalhistas.

O Concurso Canguru de Matemática é uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio. Busca ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, contribuir para a melhoria do ensino de Matemática em todos os níveis da Educação Básica e favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos deste universo.

Esta é a maior competição de Matemática do mundo, com cerca de 6 milhões de participantes, em mais de 80 países. A competição teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF).