Alunos produzem projeto que aborda a felicidade em realizar trabalhos voluntários

Grupo de estudantes do Colégio Marista Arquidiocesano pesquisam sobre as pessoas que se transformam em palhaços para alegrar pacientes em hospitais

Turma do 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, estão produzindo um trabalho que discute a felicidade.

O projeto "FeliciArqui - o que te faz feliz?" tem como temática avaliar a busca pela felicidade nas pequenas ações do cotidiano, entre elas, destacar as atividades que promovem a alegria para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

O trabalho está sendo orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Juliana Arantes e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

Uma das primeiras ações do PIS foi receber o voluntário Claick Oliveira, da ONG Operação Arco Íris, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo transformar o ambiente hospitalar através da linguagem do palhaço. A instituição é formada por voluntários que acreditam na solidariedade como uma resposta de cidadania à realidade em que a sociedade está inserida.

Para recebê-lo, uma das alunas apresentou uma música de sua autoria, cujo tema foi a felicidade. Os estudantes prepararam perguntas relacionadas ao trabalho voluntário, tais como: "quais os benefícios para a vida pessoal de quem pratica?".

"Em um bate papo descontraído, foi possível compartilhar vivências e perceber qual é a importância de dedicar um tempo da vida para fazer o bem para quem precisa", afirma a professora Juliana Arantes.

Continua após a publicidade

Palhaços realmente ajudam na recuperação de pacientes pediátricos

Um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da Universidade de São Paulo (USP), avaliou a eficácia da presença dos palhaços na melhora de crianças hospitalizadas, tanto por doenças crônicas, quanto agudas. A medida não farmacológica se mostrou eficiente em reduzir o conjunto de sintomas apresentados durante a hospitalização e positivo para a recuperação dos pacientes.

Os resultados indicaram que a interação com os palhaços, tanto em procedimentos médicos e cirurgias, como em internações em decorrência de condições crônicas e ajuda no controle dos sintomas durante a hospitalização. A presença dos palhaços foi benéfica para controlar sintomas em relação ao grupo controle, que não estava recebendo nada além do tratamento convencional dos hospitais.

Este estudo ratifica que palhaços melhoram o bem-estar psicológico e as respostas emocionais das crianças e adolescentes tanto para condições agudas quanto para condições crônicas. O artigo foi publicado no influente periódico inglês The British Medical Journal e seus resultados têm sido observados no mundo todo.