Arqui cria "Escola para Pais" visando discutir temas voltados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes

Colégio Marista Arquidiocesano lista ainda três vantagens da parceria entre família e escola

Em união, família e escola formam alicerces importantes para que os estudantes consigam desenvolver conhecimentos e habilidades como empatia, solidariedade e pensamento crítico.

Quando existe um alinhamento de valores, família e escola atuam de forma complementar, e ambos caminham juntos e colaboram para a formação cognitiva e afetiva.

O Colégio Marista Arquidiocesano possui um projeto para proporcionar diálogos e reflexões sobre o cotidiano escolar, denominado "Escola para Pais".

As atividades iniciais de 2023 incluem um ciclo de palestras sobre temas relevantes envolvendo crianças e adolescentes, acolhida, união, empatia e inspiração para as situações do dia a dia na caminhada do desenvolvimento humano. Outras ações estão sendo programadas bimestralmente, durante todo o ano letivo.

Ainda em fevereiro, os pais da Educação Infantil ao 5º ano puderam assistir uma palestra sobre "Desenvolvimento cerebral na Infância", com a Dra. Mirella Ramacciotti, PhD em Neurociência e Comportamento pela Universidade de São Paulo (USP), que abordou sobre o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e linguístico relacionados ao cérebro no período de 0 a 11 anos e as habilidades, competências e benefícios de línguas adicionais e como promovê-las.

Os pais com filhos do 5º ano a 3ª série do Ensino Médio, participaram de uma palestra sobre o tema "Saúde Mental - Precisamos falar sobre isso", com a Dra. Karen Scavacini, psicóloga e psicoterapeuta; mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio pelo Karolinska Institutet (Suécia) e doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP).

As vantagens da parceria entre família e escola

Existem muitos benefícios quando a família e escola trabalham em conjunto visando o desenvolvimento das crianças. O Colégio Marista Arquidiocesano destaca três deles:

Reduz conflitos e indisciplina

A indisciplina no ambiente escolar pode acontecer por diversos fatores. Independentemente dos motivos, os alunos têm muito a ganhar quando recebem apoio da família e da escola para resolver seus conflitos internos ou com outras pessoas. Nesse sentido, um bom relacionamento entre família e escola é fundamental para dar o apoio necessário que a criança precisa nesse momento.

Estimula o desenvolvimento cognitivo

Na infância, crianças estão se desenvolvendo a todo vapor. Por isso, é interessante tirar proveito dessa fase e estimular a criatividade e a expansão cognitiva dos pequenos. Isso é possível por meio de brincadeiras e atividades que unem o lúdico, a criatividade e a mobilização de conhecimentos. Habilidades e saberes que são desenvolvidos e apresentados na escola podem ter continuidade em casa.

Aprimora o acompanhamento e o rendimento escolar

Por meio de reuniões, conversas e outras práticas, os pais podem se informar sobre o cotidiano dos filhos na escola e receber orientações sobre como ajudá-los em casa com exercícios, revisões e outras atividades. Realizar um acompanhamento próximo do desempenho dos estudantes é fundamental para que a família e escola possam observar seu desenvolvimento e traçar, juntas, estratégias de apoio ao aprendizado. Essa iniciativa tende a colaborar para um melhor rendimento escolar e desenvolvimento dos estudantes.