Arqui: Crianças discutem o desmatamento e se transformam nos "defensores da natureza"

Curiosidade e conhecimento fazem parte do projeto de intervenção social do Colégio Marista Arquidiocesano

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, preocupados com os problemas ambientais, decidiram se transformar em "defensores da natureza" e trabalhar o tema no Projeto de Intervenção Social (PIS) de 2023.

"Como será o futuro das crianças se o homem continuar desmatando e ignorando a importância das árvores para a sobrevivência de todos?". Esse foi o questionamento inicial da turma, antes de vivenciar uma aula diferente.

Os estudantes estiveram no laboratório de Ciências, com Cesar Lisboa, professor da disciplina no colégio para os alunos do 8° e 9° ano. Por meio de alguns experimentos, o docente demonstrou a importância da mata ciliar para a proteção do solo. Os alunos também viram, na prática, o processo da fotossíntese realizado pelas plantas, simulando a absorção do gás carbônico e a liberação do oxigênio, gás essencial para a sobrevivência no planeta Terra. Para terminar, os alunos também tiveram a oportunidade de ver como o homem absorve o oxigênio e como o organismo humano combina os nutrientes que se transformam em energia.

O trabalho está sendo orientado pela coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli e conduzido pela professora Rosângela Hanssen e faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

"Os projetos de intervenção oportunizam a vivência de valores como a empatia, na prática, auxilia os estudantes a partir de um questionamento base a criarem hipóteses e soluções para problemas reais, além de ampliar a prática de conhecimentos, pois propõe a aprendizagem para além dos muros da escola", esclarece a coordenadora, Lilian Gramorelli.

Continua após a publicidade

Brasil: aumento no desmatamento

No ano passado, a área desmatada no Brasil aumentou 22,3% em relação a 2021, o que corresponde a 2,05 milhões de hectares. A Amazônia e o Cerrado responderam, juntos, por 90,1% dos biomas atingidos. Os dados estão no Relatório Anual de Desmatamento produzido pelo MapBiomas, uma iniciativa que envolve diferentes instituições, como universidades, ONGs e empresas de tecnologia.

De 2019 a 2022, período de implementação do relatório, houve 303 mil eventos de desmatamento, o que corresponde a 6,6 milhões de hectares. A área é equivalente a uma vez e meia a do estado do Rio de Janeiro. Em cinco dos seis biomas brasileiros, houve crescimento de área desmatada.