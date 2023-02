Arqui: Dicas para facilitar a entrada das crianças no Ensino Fundamental

Coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano explica como os pais podem ajudar os filhos nessa fase de transição

É certo que a primeira das grandes transições escolares seja a entrada no Ensino Fundamental. A mudança é significativa, afinal, a rotina escolar se altera e entram novos conteúdos e formas de aprender. Por isso, é preciso o apoio da família para que as crianças se sintam seguras e encarem esse processo de forma mais tranquila.

Nesse período de descobertas, a criança conhece novos professores e colegas e tem contato com novos elementos educativos. "Também é nessa fase que ela começa a ter uma rotina de estudo mais sistematizada. Aos poucos, as atividades passam a incluir a lição de casa, assim como leituras e pesquisas diárias, um bom motivo para a família participar e se envolver nas atividades escolares", explica a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli.

Como facilitar a entrada no Ensino Fundamental?

Diante de tantas novidades, tanto os filhos quanto os pais passam por um período de adaptação. No entanto, para que a transição ocorra de forma harmônica, a família tem papel fundamental para dar autonomia, transmitir segurança, além de acolher os sentimentos do filho.

Primeiramente, é importante lembrar que as brincadeiras e interações, que são o eixo do currículo na Educação Infantil, não serão deixadas de lado. Ou seja, o primeiro ano do Ensino Fundamental representa uma continuidade deste processo, o que irá facilitar a adaptação da criança.

Confira cinco dicas para facilitar a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, de acordo com a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli:

1. Estabeleça uma rotina: a rotina proporciona conforto e segurança à criança. Por isso, quando chegar próximo ao início das aulas, é importante retomar os horários das refeições e de dormir e acordar, por exemplo.

2. Converse sobre o processo: nesta idade, as crianças ainda podem ter dificuldades para expressar o que estão sentindo. Para amenizar a insegurança, é importante dialogar sobre o novo momento e ouvir sobre as expectativas do filho.

3. Incentive a criança a enfrentar desafios: pode não ser fácil começar algo novo, mas o apoio da família é fundamental para tornar as coisas mais tranquilas. Os pais podem contar, por exemplo, como foi esse processo para eles e lembrar que tudo ocorreu bem.

4. Ressalte os pontos positivos: lembre-se de ressaltar as novidades que virão com a entrada no Ensino Fundamental, como aprender a ler e a escrever, por exemplo. Também é importante lembrar de quanta coisa nova a criança poderá ter contato a partir de agora.

5. Visite a escola: mesmo as crianças que irão continuar na mesma escola podem fazer uma visita ao novo ambiente de aprendizado. Ao conhecer a sala de aula, a criança ganha confiança para enfrentar essa fase de transição.