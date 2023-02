Arquidiocesano inaugura espaço exclusivo para o Ensino Médio

Núcleo de Internacionalização do colégio também recebeu uma ampla reforma e modernização de sua estrutura

O Colégio Marista Arquidiocesano inaugura um espaço exclusivo para as turmas do Ensino Médio, com salas amplas de 90m², Estação Maker, sala de projetos (Estação Hub), muita iluminação natural, tecnologias que facilitam o aprendizado, acessíveis e cuidadosamente projetadas para contribuir com o dinamismo do ensino, proporcionar as melhores práticas e o interesse na aprendizagem.

O desenvolvimento dos corredores e salas seguem o conceito "Exploradores do Saber", uma verdadeira experiência para toda a comunidade escolar.

Em 2023, o Arquidiocesano completa 165 anos de sua fundação. "O novo espaço reafirma o nosso compromisso e propósito com a excelência acadêmica, o acolhimento, a melhor estrutura, a modernidade e a inovação na educação", afirma o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrick Oliveira de Lima.

Foto: Estadão

Núcleo de Internacionalização

"Falar outras línguas para descobrir o mundo, novas culturas e pessoas, modos de viver, cidades históricas e outras modernas, comidas diferentes e a beleza da natureza".

O novo Núcleo de Internacionalização do Arquidiocesano também recebeu uma ampla reforma e modernização de sua estrutura, usando o conceito "Be a Global Citizen" ("Seja um cidadão global"). As novas salas, além de amplas, receberão o nome de importantes cidades do mundo como Auckland, Dublin, Vancouver, Cambridge, Londres, Los Angeles, entre outras.

Os Colégios Maristas oferecem, em todas as etapas da vida acadêmica, inglês inovador por meio de projetos, experiências, preparação para certificações internacionais e acesso à dupla certificação no Ensino Médio, além de orientação para ingresso em universidades do exterior, ou seja, as bases necessárias para formar cidadãos globais.

De acordo com a coordenadora de Internacionalização do Arquidiocesano, Vanessa Bocchi, as mudanças reforçam o compromisso em oferecer espaços seguros, confortáveis e inspiradores. "Preparamos os nossos estudantes para as melhores universidades, consolidando aprendizados e ampliando repertórios culturais e sociais que contribuem na tomada de decisões", frisa.