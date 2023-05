Arquidiocesano promove ações para incentivar as "brincadeiras de antigamente"

Colégio Marista Arquidiocesano defende o direito da criança de ter um tempo recreativo

Para comemorar um dos direitos mais fundamentais para o desenvolvimento das crianças, durante a Semana Mundial do Brincar, o Colégio Marista Arquidiocesano irá promover ações para incentivar a diversão entre os pequenos.

De 22 a 28 de maio, o colégio irá postar em suas redes sociais vídeos com as professoras da Educação Infantil falando sobre brincadeiras e atividades "antigas" para que as crianças vivenciem em sala de aula e em casa, com suas respectivas famílias, tais como: cabra-cega, cinco-marias, amarelinha, passa anel, telefone sem fio, pião, ioiô, entre outras.

No dia 28 de maio comemora-se o Dia Mundial do Brincar, que é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Convenção de Direitos da Criança da ONU e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8069/90. A data visa mobilizar sociedade e o poder público para a importância da garantia desse direito, congregando a experiência, conhecimento e atividades de diversas organizações e instituições que promovam e defendam a causa.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano, Márcia Sayoko Nanaka, cada criança é única e possui um jeito todo especial de interagir. "Devemos compreender o brincar como uma importante e privilegiada forma de expressão para a socialização, o convívio familiar, o desenvolvimento integral e a expressão de valores culturais", explica a professora.

Para a coordenadora, ainda que o brincar seja um ato inerente à criança, exige um conhecimento e repertório que ela precisa aprender, "por este motivo a importância do adulto "brincante" para dar significado para este brinquedo e/ou brincadeira".

Márcia ainda complementa que o brincar é a linguagem infantil. "É o modo utilizado por elas para se relacionar com o mundo, buscar referências, entender os problemas e buscar soluções", frisa.

Brincar é coisa séria

Brincar é uma importante e privilegiada forma de expressão para a socialização, o convívio familiar, o desenvolvimento integral e a expressão de valores culturais. A coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano destaca cinco pontos que afirmam as brincadeiras como fundamentais para o desenvolvimento infantil: