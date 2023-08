Arquidiocesano promove encontro literário com o premiado escritor Mia Couto

Evento será transmitido ao vivo pelo YouTube do Colégio Marista Arquidiocesano

No dia 21 de agosto, segunda-feira, às 14h15, o Colégio Marista Arquidiocesano, em uma parceria com a editora Companhia das Letras, promove o evento "Diálogo com Mia Couto". O evento fortalece ainda mais a excelência acadêmica da instituição de ensino e amplia o repertório dos estudantes.

O reverenciado escritor moçambicano estará presente no colégio para falar aos estudantes do Ensino Médio sobre seu novo livro de contos "As pequenas doenças da eternidade". A obra, uma edição especial para leitores brasileiros, traz histórias que tratam de grandes males que assombram a sociedade, dos tempos mais remotos aos dias atuais. A perspectiva da finitude, o medo do abandono, indiferença, traições, guerras e pandemias são alguns dos temas que perpassam pelos textos reunidos pelo autor.

A interação entre Mia Couto e os alunos será transmitida ao vivo pelo YouTube do Arquidiocesano, sendo aberta a toda a comunidade interessada. A mediação será feita pela docente de Literatura, Alessandra Braz e de Língua Portuguesa, Silvio Bedani.

(Crédito: foto: AFP PHOTO/FRANCOIS GUILLOT)

O escritor convidado

Mia Couto escreve e descreve as próprias raízes do mundo, explorando a própria natureza humana na sua relação umbilical com a terra. A sua linguagem extremamente rica e muito fértil em neologismos, confere-lhe um atributo de singular percepção e interpretação da beleza interna das coisas.

As imagens de Mia Couto evocam a intuição de mundos fantásticos e em certa medida um pouco surrealistas, subjacentes ao mundo em que se vive, que envolve de uma ambiência terna e pacífica de sonhos - o mundo vivo das histórias. Mia Couto é um excelente contador de histórias.

É o único escritor africano que é membro da Academia Brasileira de Letras, como sócio correspondente, eleito em 1998, sendo o sexto ocupante da cadeira nº 5, que tem por patrono Dom Francisco de Sousa. Atualmente é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Várias das suas obras têm sido adaptadas ao teatro e cinema. Tem recebido vários prêmios nacionais e internacionais, por vários dos seus livros e pelo conjunto da sua obra literária.

Seu romance Terra sonâmbula foi considerado um dos dez melhores livros africanos do século XX. Em 1999, o autor recebeu o prêmio Vergílio Ferreira pelo conjunto de sua obra e, em 2007, o prêmio União Latina de Literaturas Românicas.