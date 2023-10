Arquidiocesano recebe a visita do Dr. Drauzio Varella

O médico é ex-aluno do Marista Arquidiocesano

As turmas do 9ª ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano receberam a visita do Dr. Drauzio Varella para uma palestra sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas na adolescência.

O Dr. Drauzio Varella é ex-aluno Marista Arqui, médico oncologista, cientista, escritor e apresentador de televisão, amplamente conhecido por seu trabalho na área de saúde e educação, ganhando destaque nacional e internacional por sua contribuição para a divulgação de informações médicas, prevenção de doenças e promoção de saúde pública. O tema escolhido trouxe momentos de reflexão sobre as consequências negativas para a saúde física, mental, emocional e social dos jovens no uso de certas substâncias e como isso impacta diretamente a vida deles, de seus familiares e todos a sua volta.

É fundamental abordar o uso de substâncias pelos adolescentes de maneira educativa e preventiva, a comunidade também desempenha um papel importante na prevenção, fornecendo apoio, orientação e um ambiente saudável para os adolescentes.

São momentos como este que proporcionam aos alunos do Arquidiocesano a consolidação dos aprendizados e ampliam o repertório acadêmico, cultural e social para tomar sábias decisões.