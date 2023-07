Campanha do Arqui arrecada mais de 18 toneladas de alimentos

Foram angariadas também roupas, cobertores e materiais de higiene pessoal; atividade marca os 165 anos de fundação do Colégio Marista Arquidiocesano

O Colégio Marista Arquidiocesano finalizou sua campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, cobertores, roupas e produtos de higiene. A ação faz parte do Festival Champagnat, um marco no calendário do Instituto Marista, que festeja anualmente a vida e obra de seu fundador, São Marcelino Champagnat, por meio de atividades pedagógicas, esportivas, culturais e solidárias.

Com ampla participação dos estudantes e seus familiares, foram arrecadadas mais de 18 toneladas de alimentos, que estão sendo destinados a 27 entidades assistenciais, responsáveis por mais de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano ressalta que "as doações espontâneas realizadas pelos estudantes e famílias, ultrapassaram a previsão de arrecadação, o que evidencia o protagonismo, a autonomia e o engajamento em prol da ajuda ao próximo".

O Festival Champagnat, no Colégio Marista Arquidiocesano, existe há mais de 50 anos, sendo um espaço de aprendizagem para o fortalecimento das interações e articulações sociais, considerando e respeitando as características de cada sujeito.

Contempla alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio visando preconizar os valores Maristas - acolhida, presença, espírito de família, espiritualidade, simplicidade e solidariedade.

Em 2023, as comemorações do Festival tornam-se ainda mais especiais, pois, neste ano, o Arquidiocesano comemora 165 anos de sua fundação, sendo o colégio mais antigo em atividade (ou mais longevo) da cidade de São Paulo.

Neste ano, a temática central que conduziu a festividade foi "Fraternidade e Fome" e o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer!", em consonância com a Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).