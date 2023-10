Ensino Médio do Arquidiocesano cria projeto de voluntariado para arrecadar alimentos

Alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano se unem na criação de iniciativas que tragam benefícios para comunidades vulneráveis da capital paulista

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), "voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos". O voluntário cumpre seu papel social, exerce e promove a cidadania.

As turmas do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano criaram o Projeto Voluntariado Ensino Médio, uma iniciativa que visa envolver estudantes em atividades que beneficiem a comunidade.

O principal objetivo do projeto é incentivar os participantes a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis, que conectam seus talentos a um propósito e oportunizam o aprendizado por meio de experiências. Os voluntários desenvolvem habilidades práticas, como trabalho em equipe, liderança, empatia e comunicação, enquanto trabalham em projetos que têm um impacto positivo na sociedade.

O voluntariado possibilita formas de intervenção nas diversas realidades, em vista de construir pontes de diálogo e de encontro e superar as fronteiras sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas que alimentam o individualismo e a desigualdade, e as mazelas sociais que contribuem para as diversas formas de violência presentes na sociedade.

O Projeto Voluntariado Ensino Médio do Arquidiocesano, combina serviço comunitário, aprendizado prático e vivências, proporcionando aos estudantes oportunidades valiosas de desenvolvimento pessoal e cidadania ativa.

Por isso, em uma das ações do projeto, os estudantes se uniram para arrecadar alimentos não perecíveis, visando a montagem de kits para doação a pessoas em situação de rua.

Segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) - até março de 2023 - 53.188 pessoas estão nas ruas da capital paulista. Além da capital, os municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Suzano também registram índices elevados.

Para o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrick Oliveira de Lima, tornar-se voluntário é responder a um chamado para viver a solidariedade, partilhando presença e habilidades humanas. "É uma maneira eficaz de ensinar aos jovens a importância de contribuir para o bem-estar da sociedade e de promover valores como solidariedade, sensibilidade, empatia e responsabilidade social e ambiental", reforça o professor.