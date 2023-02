Estudantes devem reaproveitar o material escolar?

O Colégio Marista Arquidiocesano realiza neste início de ano uma campanha interna de arrecadação de uniformes e materiais paradidáticos em bom estado

Quando termina um ano letivo, é muito comum que os alunos não tenham utilizado todos os cadernos, lápis e canetas. Nessa hora, surge uma dúvida: o que fazer com esses materiais escolares? A boa notícia é que existem várias ideias interessantes para reaproveitar os itens e evitar desperdício no novo período que se inicia.

"Aprender a reaproveitar também é um aprendizado para praticar um consumo mais equilibrado. São pequenos hábitos, como fazer a manutenção do material escolar ao longo do ano para que possa ser reaproveitado. Isso vale também para o uniforme, item indispensável em muitas escolas", explica a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli.

O Colégio Marista Arquidiocesano está realizando uma campanha interna de arrecadação de uniformes e materiais paradidáticos em bom estado. Caixas estão sendo disponibilizadas nas portarias do colégio para que os interessados em participar possam depositar esses materiais. O objetivo é doar o montante arrecadado para as Maristas Escolas Sociais, localizadas também em São Paulo (SP).

Foto: Estadão

Como ensinar os filhos sobre a importância de cuidar do material?

Os pais podem, por exemplo, conversar sobre o valor investido na compra de materiais e do uniforme. Dessa forma, os filhos irão aprender que reaproveitar ainda contribui na economia da casa.

Assim, a criança compreende sobre equilíbrio no consumo e que reutilizar ainda contribui com a sustentabilidade. Com isso, ficará mais fácil para ela entender que é necessário comprar somente o que realmente está faltando.

Confira algumas dicas e saiba como reaproveitar materiais escolares de uma forma simples:

Borracha

Para deixá-las como novas, basta fazer uma limpeza simples com álcool; elas ficarão limpinhas e prontas para serem reutilizadas.

Régua

Com criatividade é possível transformar a régua usada e com marcas de uso em uma novinha. Para isso, basta aplicar alguns adesivos que a criança goste.

Estojo

Estojos sujam com facilidade. Para que possam ser reaproveitados, uma boa dica é limpá-los durante o ano, mas também é possível personalizá-los.

Mochila

Mesmo bastante usadas, basta alguma manutenção para deixá-las prontas para uso. Se o zíper estiver ruim, basta levar a uma costureira para trocá-lo. Outra opção é mudar o visual, adicionando patches, tecidos coloridos, contas e bottons.

Cadernos

Talvez um dos itens que mais sobram no final do ano são os cadernos. Se ainda há muitas folhas em branco, a dica é retirar as folhas que foram usadas e guardá-las em uma pasta. Você pode fazer colagens ou mudar o papel contact da capa para dar um novo visual.