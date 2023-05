Estudantes do Arquidiocesano aprendem a fabricar os próprios perfumes

Projeto realizado pelo Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano aplica técnicas para fabricação de contratipos (inspirados) e de perfumes originais

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano estão aprendendo a fabricar os próprios perfumes, em um projeto dos itinerários formativos optativos, denominado "Química dos Perfumes".

Durante o projeto, as aulas consistem no entendimento da produção e quais matérias são necessárias para a criação. Na atividade experimental, além da produção do perfume, os alunos colocaram em prática o que viram nas aulas de Química, aprofundaram conhecimentos nas estruturas desses compostos e nos desafios da fabricação. Em um primeiro momento, a turma está produzindo contratipos, conhecidos também como perfumes inspirados e, em breve, terão uma oficina para produzir perfumes originais e naturais, extraindo, inclusive, óleos essenciais de plantas. Os alunos fizeram também análises químicas dos perfumes utilizando-se do processo de Análise instrumental GC/MS: cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas.

De acordo com o docente responsável pelo trabalho, Maurício de Aquino, foi também realizado um workshop com o Fundador e CEO da Florus Brasil, uma indústria de cosméticos que fabrica marcas para o Brasil todo desde 2002, Fábio Sacheto, sobre regulamentação, critérios utilizados pela ANVISA, sobre como empreender neste mundo dos cosméticos e a criação da própria marca.

"Todo esse caminho estimula o aprendizado, pois os estudantes passam a enxergar os processos químicos de forma contextualizada, mesclando teoria e prática. Além da Química, os grupos podem aprender também sobre marketing olfativo, uma ferramenta presente nas estratégias de comunicação mercadológica e que está em plena expansão", esclarece Maurício.

O trabalho realizado pela turma faz parte de um dos projetos referentes aos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio, eletivos e optativos, que têm como objetivo desenvolver as habilidades do século XXI, tais como resolução de problemas complexos, trabalho colaborativo, criatividade, relacionamento interpessoal, negociação, julgamento e tomada de decisão, negociação, entre outras, por meio de projetos envolvendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU. Tudo está alinhado às propostas do Ministério da Educação, em sua Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e, principalmente, focadas em áreas de interesse específicas e competências que vão além da grade curricular tradicional.