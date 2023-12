Estudantes do Arquidiocesano participam de competição de culinária na língua inglesa

"O Marista Chef", criado por alunos do Arquidiocesano, une boa comida e o aprendizado de um novo idioma

As turmas do 8º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e Internacionalização, do Colégio Marista Arquidiocesano, participaram de uma competição de culinária denominada "O Marista Chef", explorando as origens culturais dos pratos e descobrindo a influência nos países de língua inglesa.

A proposta da atividade consiste em que os grupos se comuniquem apenas em inglês durante a elaboração e apresentação dos pratos, aprimorando o idioma e incentivando o trabalho em equipe.

A docente da área de Internacionalização, Thrícia Sismotto Flores Young, foi a responsável pela atividade. Segundo ela, a culinária dos países de língua inglesa é diversificada e influenciada por uma variedade de tradições locais e internacionais.

"A culinária de língua inglesa é muito mais diversificada e saborosa, do que muitas vezes é creditada. Ela incorpora tradições históricas e abraça influências globais, resultando em uma mistura única de pratos clássicos e contemporâneos. Uma excelente experiência para unir sabor a prática do idioma", avalia a professora.

Alguns exemplos de pratos típicos famosos no Reino Unido são Fish and Chips (peixe frito com batatas fritas) e Roast Beef and Yorkshire Pudding (carne assada com massa assada acompanhada de molho). Nos Estados Unidos, destacam-se os Hambúrgueres e Hot Dogs, Thanksgiving Turkey (peru assado servido no Dia de Ação de Graças) e o Mac and Cheese (macarrão com queijo cremoso) e, no Canadá, entre os mais famosos estão as Butter Tarts (tortas doces com recheio "pegajoso" de açúcar e manteiga e a Tourtière (torta de carne tradicionalmente servida durante o Natal). Já na Austrália, o Barbie (churrasco) é muito popular, especialmente durante o verão.

Competição culinária

Nos últimos anos, os programas de competição culinária se tornaram uma opção popular na televisão brasileira. Segundo dados da Kantar Ibope Media, o programa Masterchef Brasil, exibido pela TV Band, teve um aumento de 20% em sua audiência em 2020, em comparação com o ano anterior.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), houve um aumento de 60% no número de pessoas que procuraram cursos de gastronomia nos últimos anos. A popularidade desses programas também tem incentivado muitas pessoas a cozinhar em casa e experimentar novas receitas.