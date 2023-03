Integral do Arquidiocesano liberta poesias de gaiolas

Alunos do Colégio Marista Arquidiocesano promovem sarau para dar liberdade às emoções, com a declamação de poesias

Brincando e aprendendo, os alunos do período Integral e do Integral Bilíngue do Colégio Marista Arquidiocesano, partilharam poesias pelos espaços da instituição de ensino, aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Poesia, celebrado no último dia 21 de março.

Os estudantes também promoveram um sarau com palco livre, local em que puderam "libertar a poesia", para que as emoções ganhassem liberdade. O processo ocorreu de forma "literal" já que as poesias foram colocadas em gaiolas decoradas com elementos da natureza e eram retirados de lá, antes da leitura feita pelos estudantes. Alguns dos versos foram traduzidos para a língua inglesa, com o objetivo de exercitar o idioma entre os participantes.

De acordo com a coordenadora do período Integral do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrícia Tejada, a poesia foi escolhida como forma de liberdade de expressão, de emoções, de pensamentos, envolvendo com a natureza, com as sensações do mundo ao redor das crianças. "Ao mesmo tempo, incentivamos a leitura de textos curtos em locais públicos, com circulação de alunos, professores e familiares. As poesias escolhidas foram de grandes autores conhecidos pelas crianças, como Vinicius de Moraes, Sonia, Junqueira, Mário Quintana, Elias José, Ricardo Azevedo, entre outros escritores", explica a professora.

O Dia Mundial da Poesia foi instituído em 16 de novembro de 1999, na 30ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O objetivo geral da data é apoiar a diversidade linguística e oferecer às línguas, sobretudo as ameaçadas, como as indígenas, a oportunidade de serem visibilizadas.

Pretende-se também salientar a importância da poesia enquanto expressão artística comum a toda a humanidade - uma manifestação literária aberta à diversidade, à livre criação, à criatividade, à inovação formal e à multiplicidade temática. Celebra-se também a criatividade, a pluralidade linguística e cultural e promove-se o ensino e declamação desse gênero textual.