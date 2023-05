Matemática divertida: alunos do Arqui aprendem a aplicar a estatística em atividades do dia a dia

Turma do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano realiza aulas imersivas sobre como orientar uma pesquisa estatística e seu método científico

Em 6 de maio, o Dia Nacional da Matemática é comemorado em homenagem a Malba Tahan, pseudônimo de Júlio César Mello e Souza, notório matemático, escritor e educador brasileiro.

Os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano mostram que o estudo da disciplina pode ser divertido e prático.

Os estudantes apresentaram na aula de Matemática, o Projeto FIC (Formação Interdisciplinar Comum) - uma das frentes da disciplina, conforme as considerações do Novo Ensino Médio. O projeto teve como objetivo orientar uma pesquisa estatística com tema livre e seu método científico, em que os alunos exploraram a possibilidade e trouxeram diversos temas, como: quantos dias você frequenta a academia, quantos alunos do Arquidiocesano utilizam transporte público, horas de sono, com quantos anos as pessoas da geração Y começaram a trabalhar, o que você come no café da manhã, entre outros recortes.

A ideia do docente Bruno Mascaro, responsável pela atividade, foi a realização de uma aula imersiva, na qual os alunos aprofundaram conhecimentos sobre o método estatístico, trazendo gráficos, dados e números aplicados em dúvidas do dia a dia, fazendo a coleta e o levantamento, conhecendo indicadores econômicos, sociais e os possíveis impactos de dados estatísticos empregados de modo equivocado.

"Esse tipo de pesquisa valoriza o ensino da Matemática, pois a pesquisa estatística mostra que os dados coletados e os números calculados [a partir dos dados] podem fazer os alunos perceberem a realidade de uma forma mais concreta e próxima do cotidiano de cada um", explica o professor Bruno.

Continua após a publicidade

A data

No ano de 2004, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que estabelecia o Dia Nacional da Matemática e sua celebração em 6 de maio. A proposta não só homenageia a disciplina de Matemática, como propõe um momento de reflexão acerca do ensinar e do aprender, bem como incentivos por parte da administração pública para a promoção de atividades culturais e educativas voltadas ao tema.