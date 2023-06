O arraiá mais tradicional da Vila Mariana já tem data marcada

Muita animação, música boa, comida típica, danças e brincadeiras para todas as famílias. É o que promete, em mais um ano, a esperada festa junina do Colégio Marista Arquidiocesano, agendada para o dia 17 de junho (sábado), das 10h às 18h30.

Este ano, a festa promete ser ainda melhor, pois terá muito mais espaços extras na praça de alimentação, um número maior de caixas (além de caixas volantes) e uma ampla variedade de barracas com deliciosas opções gastronômicas, da culinária contemporânea aos quitutes juninos mais tradicionais, além das "quadrilhas", promovidas por alunos e professores.

Os pequenos poderão entreter-se com as mais diversas barracas e diversões como pescaria, boca do palhaço, chute a gol, basquete, dados, bola na lata, roleta, canaleta, argola, dados mágicos, rabo do burro, parque de brinquedos infláveis, desafios juninos e muito mais. O evento também contará com música ao vivo.

Para os interessados, o valor do ingresso antecipado é de R$ 30 e R$ 40 no dia do evento. O Arquidiocesano fica localizado à Rua Loefgreen, n° 1048, na Vila Mariana, em São Paulo/SP.

Serviço:

Festa Junina do Colégio Marista Arquidiocesano

Data: 17 de junho de 2023

Horário: das 10h às 18h30

Valor do convite: R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (no dia do evento).

Local: Rua Loefgreen, n° 1048, Vila Mariana, São Paulo/SP.