O que fazer em São Paulo durante as férias escolares?

O Colégio Marista Arquidiocesano lista 10 dicas de passeios e atividades em família que podem ser feitos durante todo o mês de julho

As férias são um período de descanso, tanto para o corpo como para a mente. Um tempo para o lazer, para viver novas experiências, estreitar laços familiares e criar memórias duradouras. É um momento também para que crianças e jovens estimulem a criatividade, imaginação, autonomia e outras habilidades sociais essenciais para o desenvolvimento.

A chegada das férias é muito esperada pelas crianças, mas às vezes, "temida" pelos pais. Muitas famílias ficam sem saber o que fazer para entreter os filhos durante o dia todo. Neste momento, as telas acabam sendo o principal recurso. Mas não é o único: o Colégio Marista Arquidiocesano fez uma seleção de atividades e brincadeiras para as férias, muitas delas que podem ser realizadas sem sair da cidade.

São elas:

Museu de Zoologia da USP

O Museu abriga uma das maiores coleções sobre a fauna brasileira no mundo, com animais empalhados.

Endereço: Av. Nazaré, 481 - Ipiranga - São Paulo

Dias e horários: quarta a domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações:

(11) 956672261 ou visitasmz@usp.br

Parque Cientec da USP

É possível fazer trilhas, realizar experimentos e aprender se divertindo.

Endereço: Av. Miguel Stéfano, 4200 - Água Funda - São Paulo/SP

Dias e horários: terça a sábado e alguns domingos, das 9h às 16h

Entrada gratuita

Informações: (11) 50776312 ou agendaparque@usp.br / parquecientec@usp.br

Planeta Inseto

Os insetos compõem a maior classe do reino animal e cumprem um papel decisivo para o equilíbrio dos ecossistemas. Para quem deseja interagir nesse universo cheio de curiosidades, o Planeta Inseto é uma excelente oportunidade.

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana, São Paulo/SP

Dias e horários: Visitação de terça a domingo, das 9h às 16h

Entrada gratuita

Informações: (11) 26139500 ou planetainseto@biologico.sp.gov.br

Planetário do Ibirapuera

Em julho, o Planetário reserva duas apresentações para as crianças e para as famílias: Show da Luna e Projeto Científico.

Endereço: Parque do Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, São Paulo/SP

Dias e horários: quinta, sexta, sábado e domingo em diferentes horários.

Valor: R$ 20, 00 (inteira) e R$ 10, 00 (meia)

Informações: (11) 38896100

Família no Parque

Opção de diversão ao ar livre em pleno parque Villa-Lobos, o Família no Parque dispõe de infláveis gigantes, tirolesa, parede de escalada, bungee trampolim e barquinho na água. Para crianças com idade entre 1 e 5 anos, há ainda uma área com circuito com pula-pula, carrossel, cama elástica, escorregadores, entre outras brincadeiras.

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal -Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo/SP

Data e horário: segunda a segunda, das 5h30 às 19h

Museu do Futebol

O tradicional programa de férias do Museu do Futebol está de volta com diversas brincadeiras, jogos, atividades e oficinas gratuitas. Os programas são focados também para a primeira infância (entre 0 e 3 anos).

Local: Praça Charles Miller, s/n,

Estádio Paulo Machado de Carvalho - Pacaembu, São Paulo/SP

Data e horário: de terça a domingo, das 10h às 17h

Museu do Ipiranga

O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também conhecido como Museu do Ipiranga ou Museu Paulista, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, cuja sede é um monumento-edifício que faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. Lá, você encontra diversas exposições permanentes e pode viajar pela história do Brasil por meio da observação de quadros, fotos, esculturas, objetos antigos entre outros. O museu conta também com uma cafeteria.

Local: Rua dos Patriotas, 20 - Ipiranga - São Paulo/SP

De terça a domingo, das 10 às 17h.

Ingressos pelo site.

Catavento Cultural

O Catavento Cultural é queridinho quando o assunto é diversão com aprendizado com as crianças. Nestas férias, não seria diferente: a "Ação Férias no Catavento" apresenta oficinas de tintas naturais, oficinas de terrário, atividades com desenhos, colagens e modelagem de massinhas.

Local: Avenida Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II - São Paulo/SP

Data e horário: terça a domingo, das 9h às 17h

Cinema

Filme "Elementos", da Disney. As aventuras dessa nova história se desenrolam ao redor de Faísca, que se torna amiga de Gota, desafiando as leis da cidade e tudo que acredita sobre o mundo em que vivem e a pessoa que ela deseja ser.

Verificar horários e valores em um cinema mais próximo.

Massinha caseira

Como fazer sua massinha de modelar?

A massinha de modelar é um ótimo recurso para fazer brincadeiras sensoriais. A massinha caseira, além de ser atóxica, se torna uma diversão barata e divertida.

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de sal

1½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de óleo

(soja, girassol ou outro comestível)

Corante comestível de cores variadas

Modo de preparo:

Misture os ingredientes em sequência e, por último, coloque o corante da cor que preferir. Conduza a brincadeira. Modele a massinha com as crianças, crie formas, use a imaginação.