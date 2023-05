Preparação para o vestibular: Dicas do Arqui no Dia do Vestibulando

Especialista do Colégio Marista Arquidiocesano, no Dia do Vestibulando, dá importantes dicas para ajudar os estudantes a passar bem por essa fase da vida

Em 24 de maio, celebra-se o Dia do Vestibulando. A data foi escolhida como forma de homenagear o esforço e dedicação dos estudantes na luta para alcançarem seu objetivo de ingressar no Ensino Superior.

Historiadores afirmam que os primeiros vestibulandos aparecem no início do século XX, quando o crescimento de candidatos interessados em ingressar nas universidades exigiu a criação de processos seletivos, pois a partir de 1911 os vestibulares se tornaram obrigatórios para entrada no Ensino Superior.

Segundo o levantamento Education at Glance, elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado no final de 2021, aponta que apenas 21% dos jovens brasileiros, entre 25 e 34 anos, concluíram o Ensino Superior. O estudo ainda mostra que essa é a média mais baixa entre os países analisados na América Latina. Apesar de o Brasil possuir a menor taxa, o país apresentou melhora nos últimos 10 anos. Em 2011, o número de brasileiros nessa faixa etária com diploma de graduação era de 18%.

A preparação para essa fase da vida inclui muito estudo, disciplina, foco e esforço, além da necessidade de seguir algumas dicas importantes para passar nas provas do vestibular.

Patrick Oliveira de Lima, coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, explica que o primeiro passo do estudante é uma pesquisa aprofundada sobre as universidades em que gostaria de estudar.

"Cada instituição de ensino possui características específicas, o que permite variações nas exigências e também no estilo das questões de cada disciplina. Outro passo importante é o aluno se informar sobre as edições anteriores do vestibular desejado para treinar a resolução das questões", explica o professor.

Continua após a publicidade

Além disso, o aluno deve ter em mente que é necessário estudar muito, ter disciplina e não se distrair por qualquer coisa, pois isso faz parte da rotina de todo vestibulando. "Porém, é preciso saber a hora de parar, respirar e desconectar. O lazer nessa fase é primordial", reforça Patrick.

Nesse sentido, o Ensino Médio se apresenta como uma etapa bastante diferenciada, seja pelo término da formação da Educação Básica, pela escolha da carreira profissional ou, ainda, pela preparação para os grandes vestibulares das universidades paulistas, nacionais e internacionais.

Desde 2019, o Colégio Marista Arquidiocesano oferece o projeto "Pré-Vest Arqui" aos estudantes que almejam aprofundar ainda mais seus estudos na busca de uma vaga nos concorridos cursos universitários da USP, UNICAMP, UNESP e SISU (ENEM). O projeto, sem custo adicional aos estudantes que cumprirem as obrigatoriedades do termo de compromisso, objetiva, por meio de aulas, simulados e materiais especialmente elaborados pelos professores do Ensino Médio, intensificar a preparação dos estudantes para as provas dos referidos vestibulares.

O coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano dá cinco dicas para ajudar os vestibulando a passar bem nas provas:

1. Perceba a "utilidade" das disciplinas

Quando o vestibulando percebe que as disciplinas vão servir para a vida, estudar se torna algo mais prazeroso.

Continua após a publicidade

2. Aprofunde o conhecimento

Busque conhecer mais a respeito dos conteúdos que está estudando. Isso ajuda muito quando chega na hora da prova.

3. Treine

Se informe sobre as várias edições anteriores dos vestibulares e faça provas antigas. Após, veja em quais pontos houve dificuldades e estude-os.

4. Não desanime

Todo esforço será recompensado mais adiante com a aprovação. Se estudar e começar a desanimar, pense na alegria que será quando sair a lista de aprovados.

5. Mantenha a calma

Continua após a publicidade

Faça as provas do vestibular tranquilo. No dia da prova, relaxe e tenha em mente que, se não der dessa vez, vai dar na próxima. É uma boa estratégia para se acalmar.