Professores do Arquidiocesano debatem a questão indígena brasileira

Na sexta-feira, 28 de abril, às 14h, o Colégio Marista Arquidiocesano realiza uma discussão sobre "A questão indígena brasileira: uma abordagem histórica e contemporânea".

Denominado 'Arqui Debate', a atividade é um espaço mediado por professores, em que serão recebidos convidados de fora do âmbito do colégio, dos mais diversos campos do saber. O primeiro convidado é o professor Daniel Stiphan Jabra, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), que desde 2016 trabalha junto ao povo yanomami em iniciativas para a promoção da defesa de seus direitos. Representando o Arquidiocesano, os docentes Alessandra Braz de Carvalho, Cauê Caic Gomes e Tuca Alarcon, farão a mediação. No decorrer do ano, novas discussões irão ocorrer, envolvendo não apenas as Ciências Humanas, mas também outras áreas do conhecimento.

De acordo com Cauê Caic Gomes, os alunos estão no centro do processo, pois "irão participar da escolha dos temas, propondo o que querem que os professores debatam". Ainda, segundo o professor, desde o ano passado, as turmas do Ensino Médio promovem um 'clube de debate', que trata sobre grandes argumentações de temas contemporâneos sob a perspectiva da simulação de júri. Essa outra atividade deve recomeçar no segundo trimestre de 2023.

Neste caso os estudantes escolhem os tópicos a serem discutidos e os professores responsáveis preparam a mediação, para que sejam desenvolvidas todas as habilidades do século XXI, preconizadas pela Agenda 2030 da ONU, tais como, pensamento crítico, solução de problemas complexos, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, negociação, inteligência emocional, entre outras.

"Aplicando a oralidade e trabalhando a capacidade de argumentação, os estudantes conseguem ouvir todos os lados sobre um determinado tema, desenvolvendo senso crítico e capacidade de discernir o que é falso e o que real", aponta o professor Cauê.