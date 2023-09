Projeto do Arquidiocesano busca conscientizar consumidores e indústria da moda sobre descarte de resíduos

Estima-se que a indústria da moda venha a ser responsável por um quarto do orçamento global de carbono até 2050

Grupo de alunos do 4° ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do Colégio Marista Arquidiocesano, sob supervisão da professora Maria Fernanda Pires de Lima Martins e da coordenadora pedagógica Lilian Gramorelli, estão produzindo um projeto que trata do descarte de resíduos na indústria da moda.

Denominado "Consuma de forma inteligente, pense no meio ambiente", o estudo faz parte do desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social (PIS) da turma, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

O tema teve início a partir de outra atividade do colégio, denominada "Meio Ambiente, te quero por inteiro", desenvolvida no primeiro trimestre do ano letivo. Os alunos se envolveram tanto com a temática que a reflexão gerou uma nova proposta de projeto.

Os estudantes buscaram a orientação e inspiração no Projeto Cerzindo, que possui natureza filantrópica e sem fins lucrativos, e visa a efetivação do processo de capacitação profissional de pessoas em situação de refúgio e imigrantes, por meio de cursos gratuitos (na área da indústria têxtil e no empreendedorismo). Outra frente de atuação é a de serviços e produtos, em que são promovidas a geração de renda e troca de cultura. Sua coordenadora, Leila Stungis, esteve no colégio para um bate-papo com os estudantes.

O Cerzindo está localizado na região da Barra Funda, em São Paulo (SP) dentro do Centro de Integração e Cidadania do Imigrante (CIC), e oferece formação profissional em diversas áreas da indústria têxtil, como upcycling, estamparia, macramê, crochê, informática, empreendedorismo, espaço de coworking, atendimentos psicossociais, encaminhamentos para rede de apoio, parcerias com entidades afins, doação de itens de primeira necessidade, entre outras atividades.

Continua após a publicidade

(Imagem: Martin Bernetti / AFP - 24.9.2021)

O vestuário e o dióxido de carbono

A média de consumo de roupas por pessoa é 60% maior que a 15 anos. E cada peça dura a metade do tempo que costumava durar no passado. O setor de vestuário é um dos mais poluentes em emissões de dióxido de carbono. A produção de roupas gera entre 2% a 8% do volume global de emissões de carbono. Já o tingimento têxtil é o maior poluidor de fontes de água no mundo. O alerta é do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Os alunos do Arquidiocesano irão contribuir com o Projeto arrecadando retalhos de tecidos, doações de roupas, brinquedos e produtos de higiene, com o compromisso de restabelecer uma vida digna e próspera para os beneficiários, e assim, com essas ações, fazer algo pela preservação do planeta.

A professora Maria Fernanda Pires de Lima Martins explica que o PIS dos alunos também é um apelo para que a indústria da moda adote formas sustentáveis, assim como os consumidores do setor. "Buscamos a conscientização do consumo consciente no dia a dia, refletindo a respeito da produção têxtil e do destino do lixo que descartamos. Reciclar as roupas e tentar conservá-las é vital para enfrentar a mudança climática", finaliza.