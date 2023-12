Estudantes do Ensino Médio apresentam seus TCCs

Um dos projetos de grande destaque do currículo do Ensino Médio do Ofélia, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é uma ferramenta para que os estudantes do 3º ano possam desenvolver uma pesquisa científica autoral e se preparar para desafios acadêmicos após a educação básica.

Ex-estudante do Ofélia, Lívia Iwata Lima, que hoje atua como coordenadora educacional, destaca a importância do TCC em sua vida acadêmica. "Como ex-aluna do Ofélia, digo que o TCC foi uma das atividades mais úteis que elaborei ao longo do Ensino Médio. Experiência única que me trouxe muita bagagem para o Ensino Superior!"

Com temas que são escolhidos pelos estudantes, tem-se reflexões sobre diversas questões relevantes da atualidade, nas mais variadas áreas, os trabalhos são uma forma de os estudantes iniciarem uma nova fase, a passagem do colégio para a universidade.

A designer da equipe do Itaú-Unibanco, Danielly Stefanie, que compôs uma das bancas, declarou em seu Linkedin a relevância do projeto. "Imagine minha felicidade quando recebi o convite para participar da banca de TCC do Ensino Médio do Colégio Ofélia Fonseca... Tive o prazer de ler um trabalho acadêmico tão bom quanto de universidade, com boas referências e aprofundamento do assunto, onde o aluno ficou um ano e meio focado nesse tema de seu interesse e apresentou-o com brilhos nos olhos. É nesse momento, que por mais que estamos em uma banca para julgar e avaliar um trabalho, também estamos como aprendizes. Só tenho a agradecer ao Colégio Ofélia Fonseca pela oportunidade e iniciativa", declarou.

Responsável por orientar os estudantes durante todo o processo de construção dos trabalhos, a professora de Literatura do Ensino Médio e do Laboratório de Texto, no Itinerário de Linguagens, Tatiane Mattos destaca os principais pontos desta caminhada, que termina com a apresentação dos trabalhos para uma banca.

"O processo de produção se inicia no 2º semestre do 2º ano do Ensino Médio, com o estudo sobre o que é um tema para uma pesquisa científica. A partir disso são analisadas as áreas de interesse e os temas pertinentes para encaminhar seu processo. A escolha do tema é autônoma e cada estudante faz a sua opção. Para isso, realizaram levantamentos bibliográficos e escreveram um pré-projeto de pesquisa, além de sugerirem as orientações individuais pretendidas no corpo docente do Ensino Médio da escola."

Segundo Tatiane, o processo envolve ainda a finalização de um pré-projeto antes da pesquisa e da elaboração textual dos trabalhos. Para isso, os estudantes contam com uma orientação geral na aula semanal de Metodologia de Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC), e por meio de uma orientação individual.

"A pesquisa e a elaboração textual são realizadas durante todo o 1º semestre e o início do 2º semestre de 2023. Uma vez finalizado o texto de TCC, o trabalho passa a ser a preparação para a apresentação para a banca de especialistas convidados pela escola, que é realizada durante a última semana do ano letivo do 3º ano do Ensino Médio", ressalta Tatiane.

Ainda de acordo com a educadora, as bancas são abertas para a comunidade escolar e as e os estudantes têm então a oportunidade de apresentar o resultado de sua pesquisa. A partir disso, as bancas avaliam o resultado dos trabalhos de pesquisa, escrita e apresentação.

O estudante Gustavo Prado Oliveira, que apresentou o trabalho com o tema: 'Detecção de Fake News através de inteligências artificiais' - orientado pela professora Marta Rodrigues, ressaltou a relevância da experiência adquirida na realização do TCC. "Para mim é um trabalho muito importante, porque me ajudou a saber como se faz uma investigação científica. Por isso, acho muito necessário e hoje, depois dessa experiência, posso dizer que me sinto preparado para produzir uma tese de mestrado e de doutorado. Eu ainda quero dizer que, uma coisa que o colégio Ofélia também faz, que reconheço como muito importante, é que eles sempre estão colocando apresentações e seminários para nós fazermos e isso é como um treino. E essa experiência toda ajudou muito para eu me comunicar melhor", disse o estudante, que pretende cursar a faculdade de Ciências da Computação.

Quem também reconhece a importância do trabalho é a estudante Maria Clara Murray e Silva, que produziu o TCC com o tema: 'Imprensa Política e Censura na Ditadura Militar' - orientado pela professora Tatiane Mattos.

Para Maria Clara, o processo de produção da pesquisa até a conclusão e apresentação do trabalho foi difícil, porém necessário. "Eu achei muito difícil, mas sei que é muito importante, porque teve todo esse processo, que vejo como um preparo para a faculdade e o que vier depois. Trabalhar essa relação com seu orientador e com a escrita, principalmente das suas formas de pesquisa, foi muito importante", declarou a estudante, que pretende cursar a faculdade de Direito.

Confira os temas dos trabalhos apresentados:

Confira a galeria de fotos do TCC 2023