Estudantes do Ofélia apresentaram performances coletivas

A performance é uma expressão artística muito relevante e recorrente na contemporaneidade, podendo ampliar a aproximação entre público e arte e a exploração do limite entre arte e vida.

Dentro dessa temática, os estudantes do Itinerário de Linguagens puderam acessar um tipo de arte conceitual e pública, na qual a apropriação do corpo e do gesto é essencial para o processo criativo.

Foram realizados estudos teóricos onde foi apresentado o conceito de Performance, bem como diversos performers, como Flávio de Carvalho, Berna Reale, Eleonora Fabião, Marina Abramovi? e John Cage.

O grupo elaborou autonomamente e apresentou algumas performances coletivas durante o intervalo.

Algumas delas são: uma aula expositiva que aconteceu no meio do lanche; músicos que não tocavam música, mas batiam nos instrumentos a cada movimento realizado pelas pessoas que passavam em frente; buscaram posições extremamente confortáveis e incomuns em diversos locais da escola.

Confira alguns registros!

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade