Manhã de Convivência reúne estudantes e famílias em evento esportivo

Na manhã do sábado, 27 de maio, o Ofélia abriu suas portas para as famílias e os estudantes durante a Manhã de Convivência. Com o tema: 'Manhã Esportiva', o evento reuniu grande público que teve a oportunidade de praticar diversas modalidades.

As atividades foram iniciadas com um aquecimento e alguns desafios esportivos. Na sequência, todos puderam participar de aulas práticas com especialistas. Entre eles, os professores de Educação Física, Andréa Boscolo e Antônio Carlos Vitorasso; o professor de Taekwondo, Rodrigo Seta; o professor de Tchoukball, Gabriel Foganholo, membro da Seleção Brasileira; e o esgrimista Romilson Costa.

"Mais uma vez conseguimos atingir nosso objetivo de aproximar as famílias da escola, de modo que elas tenham contato com nossa equipe de educadores, observando as propostas pedagógicas realizadas com os estudantes. Agradecemos a todos pela participação", declarou a diretora Marisa Monteiro.

A próxima edição da Manhã de Convivência será realizada no dia 26 de agosto!

