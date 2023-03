Turma do Integral confeccionou bilboquê com garrafa pet

Por: Camila Scalabrin e Katia Quintana*

Na última semana, a turma do do Integral 2 (G4 e 1° ano), confeccionou com as professoras um brinquedo chamado bilboquê durante o momento de confecção de jogos, que acontece às quintas-feiras.

Bilboquê é um brinquedo que auxilia no desenvolvimento da motricidade, noção espacial e lateralidade, além de aprimorar a capacidade de percepção e reflexo.

O bilboquê consiste em duas peças: uma garrafa pet com a tampinha e barbante.

Conhecido até os dias atuais, o bilboquê está presente em vários países e aparece, inclusive, em pinturas e gravuras, desde o século 16.

Sabe-se que muitos reis gostavam de brincar com ele. A palavra bilboquê é de origem francesa e é a mais conhecida no Brasil. No Japão este brinquedo tem o nome de kendama.

O mais comum é composto por uma esfera de madeira ou forma semelhante - como um 'sino' ou cilindro - com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte - normalmente um pino de madeira. O objetivo é encaixar a bolinha movimentando apenas o suporte, sem soltá-lo da mão e sem usar a outra mão.

Desse modo a criança irá estimular sua coordenação motora, noção espacial, além de desenvolver a capacidade de percepção e reflexo.

Também é uma brincadeira muito antiga e tradicional dos povos indígenas.

Como fazer o bilboquê

Pegamos a parte da boca da garrafa pet, após recortarmos a metade dela, cortamos cerca de 30 centímetros de barbante e amarramos uma ponta de barbante na bolinha de papel e a outra prendemos com a tampinha no fecho dela. Enfeitamos com fitas coloridas e depois brincamos colocando a bolinha dentro da garrafa sem usar as mãos.

Foi uma diversão! Confira os momentos abaixo nas fotos da turma!

Até a próxima confecção de jogos, abraços!

*Camila Scalabrin e Katia Quintana são professoras do Integral 2 do Ofélia.